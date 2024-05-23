Bankacılıkta Arap sermayesi hızla büyüyor

Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'da düzenlendi. Arap ve Türk bankacılığının önemli isimleri İstanbul'da işbirliklerini masaya yatırdı. Zirvede konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, jeopolitik değişimlerin yarattığı baskılara karşı istikrarlı bir ekonomik ortamın geliştirilmesinin şart olduğunu vurguladı.Kavcıoğlu, "Bankalarımız arasında Arap komşularımızın iştiraklerinin de bulunması, hem küresel oyuncular açısından çeşitliliği artırması hem de ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve işbirliğini destekleyen yönüyle ayrıca mutluluk vericidir. Türkiye'de faaliyet gösteren 8 bankada 28.7 milyar lira sermaye ile önemli bir paya sahip Arap ülkelerinin Türkiye'de yönettikleri aktif toplamı 3.8 trilyon liradır. Bu tutar sektördeki toplam aktifin yüzde 14.7'sini oluşturmaktadır" diye konuştu. Arap bankalarıyla ilişki ve işbirliği kapsamında Türk bankalarının da Arap coğrafyasında faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Kavcıoğlu, Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların Bahreyn'de 8, Irak'ta 7, Katar'da 1, Somali'de 1, Sudan'da 1 ve Suudi Arabistan'da 1 şubesi, ayrıca Mısır'da 1 temsilciliği bulunduğunu aktardı.Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar da Arap Bankalar Birliği üyesi ülkelerle Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 10 kattan fazla artarak 70 milyar dolara yükseldiği bilgisini paylaştı. Çakar, son dönemde gerek krediler gerekse sermaye benzeri finansman yoluyla sağlanan dış kaynak girişinde önemli bir artış olduğuna dikkati çekerek, "Son verilere göre yurtdışı bankalardan sağlanan kredilerde borç çevirme oranı yüzde 140'a ulaşmıştır. Bu kaynak büyük ölçüde dış ticaretin ve projelerin finansmanında kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Arap ülkelerinin üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapmasının önemine ve potansiyeline dikkati çeken Arap Bankalar Birliği Başkanı Mohammed El Etreby, Türkiye'nin Karadeniz, Akdeniz ve aynı zamanda Kızıldeniz'in bulunduğu bir bölgede stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.