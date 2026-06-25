Bankacılıkta krediler düştü, mevduat hesapları ise artı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 19 Haziran ile biten haftada yükselişini sürdürdü.

Sektörün toplam mevduatı bir haftada 269 milyar 622 milyon 994 bin lira artarak 31 trilyon 30 milyar 549 milyon 884 bin liradan 31 trilyon 300 milyar 172 milyon 879 bin liraya çıktı. Böylece toplam mevduat hacmi haftalık bazda yüzde 0,86 büyüdü.

TL VE DÖVİZ MEVDUATLARI BİRLİKTE YÜKSELDİ

Aynı dönemde Türk lirası cinsinden mevduatlar yüzde 0,51 artışla 17 trilyon 24 milyar 997 milyon 610 bin liraya ulaştı.

Yabancı para cinsinden mevduatlar ise yüzde 0,46 yükselerek 10 trilyon 256 milyar 327 milyon 99 bin lira seviyesine çıktı.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 262 milyar 208 milyon dolar olurken, bunun 222 milyar 74 milyon dolarlık kısmını yurt içinde yerleşik kişi ve kuruluşların hesapları oluşturdu.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN DÖVİZ MEVDUATI ARTTI

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatında artış devam etti.

19 Haziran haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 1 milyar 456 milyon dolar yükseldi.

Bu gelişme, döviz talebinin söz konusu haftada yeniden güçlendiğine işaret etti.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME YAŞANDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredileri ise düşüş gösterdi.

Tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,83 azalarak 6 trilyon 475 milyar 40 milyon 524 bin liraya geriledi.

Kredi Türü Tutar Konut Kredileri 795,4 milyar TL Taşıt Kredileri 43,0 milyar TL İhtiyaç Kredileri 2,47 trilyon TL Bireysel Kredi Kartları 3,16 trilyon TL Toplam 6,48 trilyon TL

Veriler, bireysel kredi kartlarının tüketici kredileri içerisindeki en büyük kalem olmaya devam ettiğini gösterdi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ GERİLEDİ

Bankacılık sektörünün, TCMB dahil toplam kredi hacminde de sınırlı bir düşüş kaydedildi.

19 Haziran ile biten haftada toplam kredi hacmi 13 milyar 574 milyon 345 bin lira azalarak 25 trilyon 573 milyar 634 milyon 477 bin liradan 25 trilyon 560 milyar 60 milyon 132 bin liraya indi.

Gösterge Tutar Haftalık Değişim Toplam Mevduat 31,3 trilyon TL %0,86 ▲ TL Mevduat 17,0 trilyon TL %0,51 ▲ YP Mevduat 10,3 trilyon TL %0,46 ▲ Toplam YP Mevduatı 262,2 milyar dolar ▲ Tüketici Kredileri 6,48 trilyon TL %0,83 ▼ Toplam Kredi Hacmi 25,56 trilyon TL ▼ 13,6 milyar TL

Veriler, bankacılık sektöründe mevduat büyümesinin sürdüğünü, buna karşın kredi hacminde ve tüketici kredilerinde sınırlı bir yavaşlama yaşandığını ortaya koydu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör