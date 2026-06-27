Bankada parası olanlar dikkat!! Havale ve para çekimine yeni şart getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirleriyle mücadele kapsamında yükümlü kuruluşların Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespitini uzaktan yapabilmesine imkân tanıyan yeni düzenlemeyi yürürlüğe aldı.
Resmî Gazete'de yayımlanan değişiklikle birlikte uzaktan kimlik doğrulama süreçlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.
UZAKTAN KİMLİK TESPİTİNDE YENİ DÖNEM
Tebliğe göre yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standardına uygun ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliği bulunan pasaport üzerinden gerçekleştirebilecek.
Söz konusu işlem, bu alanda özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle yapılacak.
PASAPORT BİLGİLERİ NFC İLE DOĞRULANACAK
Yeni düzenleme kapsamında müşteri bilgileri, pasaport çipinde yer alan verilerin pasaport üzerindeki bilgilerle eşleşmesi yoluyla doğrulanacak.
Bu doğrulamanın yapılamaması halinde uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi kurulamayacak. Görüntülü görüşme sırasında hem kişi hem de pasaport bilgileri kayıt altına alınacak.
ADRES TEYİDİ OLMADAN İŞLEM YAPILAMAYACAK
Düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti kapsamında alınan adres bilgilerinin ayrıca teyit edilmesi zorunlu olacak.
Adres doğrulaması; yerleşim yeri belgesi, fatura, kamu kurumu belgeleri veya kamuya açık veri tabanları üzerinden yapılabilecek.
Adres teyidi tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
RİSKLİ ÜLKELERE EK KISITLAMA
Yükümlü kuruluşlar, riskli olarak belirlenen ülkelerin vatandaşlarını pasaportla uzaktan kimlik tespiti yöntemiyle müşteri olarak kabul edemeyecek.
Ayrıca müşteri kabul sürecinde risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi ve izlenmesine yönelik tedbirlerin uygulanması zorunlu olacak.
MASAK'A RAPORLAMA ZORUNLULUĞU
Yeni düzenlemeyle birlikte, müşteri kabulüne başlanmasından itibaren bir ay içinde alınan tedbirler ve oluşturulan prosedürlerin MASAK'a bildirilmesi gerekecek.
Ayrıca müşteri kabulüne ilişkin istatistiki bilgiler, üçer aylık dönemler halinde MASAK'a iletilecek.
PARA TRANSFERLERİNE YENİ SINIRLAR
Pasaportla kimlik tespiti yapılan kişilerin işlem süreçlerine de ek güvenlik şartları getirildi.
Buna göre, müşterinin yurt dışında kendi adına açılmış banka hesabından gelen transferler dışında hesaba para girişi sınırlanırken, çıkış işlemlerinin de yalnızca aynı kişi adına açılmış hesaplara yapılmasına izin verilecek.