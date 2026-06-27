Bankada parası olanlar dikkat!! Havale ve para çekimine yeni şart getirildi

UZAKTAN KİMLİK TESPİTİNDE YENİ DÖNEM

Tebliğe göre yükümlü kuruluşlar, Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin uzaktan kimlik tespitini, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standardına uygun ve yakın alan iletişimi (NFC) özelliği bulunan pasaport üzerinden gerçekleştirebilecek.

Söz konusu işlem, bu alanda özel eğitim almış personel tarafından görüntülü görüşme yöntemiyle yapılacak.

PASAPORT BİLGİLERİ NFC İLE DOĞRULANACAK

Yeni düzenleme kapsamında müşteri bilgileri, pasaport çipinde yer alan verilerin pasaport üzerindeki bilgilerle eşleşmesi yoluyla doğrulanacak.

Bu doğrulamanın yapılamaması halinde uzaktan kimlik tespiti yoluyla iş ilişkisi kurulamayacak. Görüntülü görüşme sırasında hem kişi hem de pasaport bilgileri kayıt altına alınacak.

ADRES TEYİDİ OLMADAN İŞLEM YAPILAMAYACAK

Düzenlemeye göre, uzaktan kimlik tespiti kapsamında alınan adres bilgilerinin ayrıca teyit edilmesi zorunlu olacak.

Adres doğrulaması; yerleşim yeri belgesi, fatura, kamu kurumu belgeleri veya kamuya açık veri tabanları üzerinden yapılabilecek.

Adres teyidi tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim işlemleri gerçekleştirilemeyecek.