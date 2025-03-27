Bankalar ve borsa 9 günlük bayram tatilinde açık olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla 9 güne çıktı. Tatil günleri 2 Nisan Çarşamba, 3 Nisan Perşembe ve 4 Nisan Cuma'yı da kapsayacak. Peki, bankalar ve borsalar tatilde açık olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili, kamu çalışanları için 29 Mart Cumartesi başlayıp 6 Nisan Pazar günü sona erecek.

BANKALAR VE BORSA HANGİ GÜNLER AÇIK?

Özel ve kamu bankaları, bayram tatili süresince açık olacak mı? Geçmişteki uygulamalar dikkate alındığında idari izin günlerinde bankalar genellik açık oluyor. Bu nedenle 2-4 Nisan 2025 tarihlerinde bankalar açık olabilir. Resmi bayram tatili boyunca kapalı olacaklar.