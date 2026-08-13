Bankalarda dikkat çeken tablo! Mevduata ilgi giderek artıyor, tüketici kredileri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı söz konusu haftada yüzde 1,28 arttı.

YABANCI PARA MEVDUATTA YÜZDE 3,59'LUK ARTIŞ

Bankacılık sektöründeki Türk lirası cinsi mevduat, 7 Ağustos haftasında yüzde 0,29 azalarak 17 trilyon 769 milyar 130 milyon 860 bin liraya geriledi.

Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise aynı dönemde yüzde 3,59 artarak 10 trilyon 786 milyar 875 milyon 881 bin liraya yükseldi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 267 milyar 611 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu tutarın 227 milyar 440 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 7 Ağustos itibarıyla 1 milyar 770 milyon dolarlık artış kaydedildi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE GERİLEME

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,96 azalarak 6 trilyon 779 milyar 769 milyon 152 bin liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin 817 milyar 737 milyon 899 bin lirası konut, 41 milyar 384 milyon 793 bin lirası taşıt, 2 trilyon 557 milyar 35 milyon 833 bin lirası ihtiyaç kredileri ve 3 trilyon 363 milyar 610 milyon 627 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

TOPLAM KREDİ HACMİ 26,8 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 7 Ağustos ile biten haftada 23 milyar 100 milyon 303 bin lira arttı.

Böylece toplam kredi hacmi 26 trilyon 740 milyar 928 milyon 993 bin liradan 26 trilyon 764 milyar 29 milyon 296 bin liraya yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör