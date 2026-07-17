Bankalarda mevduat artışı sürüyor! TL mevduat arttı, döviz hesapları güçlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, bankacılık sektöründe toplam mevduat ve kredi hacmi yükselişini sürdürürken, Türk lirası mevduatlarda artış yaşandı. Döviz mevduatları ise parite etkisinden arındırılmış verilere göre yükseliş gösterdi.

BANKALARDAKİ MEVDUAT 31,46 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI

TCMB verilerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 10 Temmuz ile biten haftada bir önceki haftaya göre 85 milyar 826 milyon 227 bin lira artarak 31 trilyon 372 milyar 270 milyon 922 bin liradan 31 trilyon 458 milyar 97 milyon 148 bin liraya yükseldi.

Böylece toplam mevduat haftalık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

TL MEVDUAT YÜKSELDİ, DÖVİZ MEVDUATI YATAY SEYRETTİ

Aynı dönemde bankalardaki Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,1 artışla 17 trilyon 281 milyar 553 milyon 574 bin liraya çıktı.

Yabancı para cinsinden mevduat ise yaklaşık 10 trilyon 129 milyar 7 milyon 31 bin lira ile yatay seyrini korudu.

Bankalardaki toplam yabancı para mevduatı 255 milyar 652 milyon dolar olurken, bunun 216 milyar 830 milyon doları yurt içinde yerleşik kişi ve kuruluşlara ait hesaplarda bulundu.

DÖVİZ HESAPLARINA 693 MİLYON DOLARLIK GİRİŞ

Parite etkisinden arındırılmış verilere göre, yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatı 10 Temmuz haftasında 693 milyon dolar arttı.

Söz konusu veri, döviz hesaplarında haftalık bazda yeniden artış yaşandığını ortaya koydu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SINIRLI GERİLEME

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,1 azalarak 6 trilyon 665 milyar 273 milyon 309 bin liraya geriledi.

Toplam tüketici kredilerinin;

806 milyar 948 milyon lirasını konut kredileri,

42 milyar 244 milyon lirasını taşıt kredileri,

2 trilyon 539 milyar 468 milyon lirasını ihtiyaç kredileri,

3 trilyon 276 milyar 612 milyon lirasını ise bireysel kredi kartı borçları oluşturdu.

TOPLAM KREDİ HACMİ DE ARTTI

TCMB dahil bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise aynı haftada 68 milyar 601 milyon 73 bin lira artış gösterdi.

Böylece toplam kredi hacmi 26 trilyon 51 milyar 120 milyon 727 bin liradan 26 trilyon 119 milyar 721 milyon 800 bin liraya yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör