Bankalarda sıfır faizli kredi yarışı

BANKALARIN SUNDUĞU

KAMPANYALAR ŞÖYLE:

Bankalar müşteri kapma yarışını hızlandırdı. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, arka arkaya sıfır faizli kredi kampanyaları açıklıyor. 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi kampanyalarında yeni müşteri olma koşulu aranıyor. Daha önce bankada bir hesap açılmış ya da bir işlem yapılmışsa sıfır faizli kredi imkânında yararlanılamıyor. Dolayısıyla bankaların bu yeni kampanyası aslında yeni özellikle de genç müşterileri çekmek için özel bir pazarlama çalışması olarak görülüyor.Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor. Ancak kredi notu düşük olanlarda faiz oranları değişiklik gösterebiliyor.Bankalar faizsiz kredilerde sigortalı olmayı ön koşul olarak sunuyor. Ancak bazı bankalar sigortasız olarak çalışanlara da 25 bin TL ve 6 ay vade ile sıfır faizle kredi veriyor. Bu tür kredilerden daha çok üniversite öğrencileri yararlanabiliyor. Sıfır faizli kredi veren bankalar faizsiz kredi başvurularını şubeden değil dijital uygulamaları üzerinden alıyor. Dijital olarak bankaların müşterisi olan vatandaşlar 0 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor.TEB, yeni gelen müşterilerine özel yüzde 0 başlayan faizoranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL hoş geldin kredisi ve yüzde 0faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı sunuyor.Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göredeğişiklik gösteriyor. Bankada kampanyanın son tarihi ise 30Eylül olarak belirlendi.Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ayvadeli 0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkânısunuyor. Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip "Akbanklıolmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defamüşteri edinimi sürecini tamamlayanlar faydalanıyor.QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde0 faizli 6 ay vadeli, 3 bin 333 taksitle 20.000 TL kred iimkânı sunuyor. Ayrıca yüzde 0 faizli 3 ay vadeli25.000 TL taksitli nakit avans veriliyor. Böylecetoplam 45 bin TL veriliyor. Kampanyaya, 30 Eylül'ekadar ilk kez CardFinans ya da CardFinans Xtrakredi kartı başvurusu yapan katılabiliyor.İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara,25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkânısunuyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans ise 3 (dahil) ay vade içnigeçerli. Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak taksitlinakit avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında. Kampanyadanİş Bankası müşterisi olan kişiler yararlanabiliyor.Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitlinakit avans veriyor. Toplamda 45 bin TL faizsiz kred isunuluyor. Kampanyasından 1-30 Eylül tarihleri arasındaGaranti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımındanilerleyip ilk kez müşteri olanlar yararlanıyor.ING Bank, yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ayvade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkânı sunuyor.Turuncu Ekstra programına katılan, kredi vadesiboyunca gerekli puan toplandığında (aylık 3.250puan) her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredi faizi ,nakit iade ile yüzde 0 faiz olarak yansıyor.Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6ay vadeli 10.000 TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatısunuyor. Böylece toplamda 25 bin TL faizsiz krediveriyor. Kampanyadan 30 Eylül'e kadar MobilDeniz'iindirip "Müşteri Ol" diyenler yararlanıyor.ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine faizsiz6 ay vadeli 15.000 TL kredi ve Yeni ON'lulara 35 binTL'ye kadar Süper Ek Hesabı (KMH) yüzde 0 faizlesunuyor. Bir diğer dijital bankacılık şirketi olanEnpara da yeni müşterilere özel 3 ay vadeli faizsiz 10bin TL kredi imkânı sağlıyor.Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli(3 ay ertelemeli) faizsiz 15.000 TL finansman imkânısunuluyor. Kampanyadan 01 Ocak-31 Aralık tarihleriarasında Albaraka Mobil'i indirip "Müşteri Olmakİstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka'lıolanlar yararlanabiliyor.Ziraat Bankası 1Eylül-31 Ekim arasındaZiraat Mobil'den ZiraatSüper Şube müşterisiolan ve Bankkart KrediKartı başvuruları onaylananlaratoplam 2.500TL'ye kadar BankkartLira hediye ediyor.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarında eskiye döndü. Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile finansal kiralama işlemleri, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları ve tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlı kredilerde ilave risk ağırlıkları kaldırıldı.