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Giriş Tarihi: 21.9.2024

Bankalarda sıfır faizli kredi yarışı

Müşteri kapmak için birbiriyle yarışan bankalar, sıfır faizli kredi kampanyaları açıklıyor. 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen kredilerde yeni müşteri olma koşulu aranıyor

Bankalarda sıfır faizli kredi yarışı
Bankalar müşteri kapma yarışını hızlandırdı. Yeni müşteri kazanmak isteyen bankalar, arka arkaya sıfır faizli kredi kampanyaları açıklıyor. 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen sıfır faizli kredi kampanyalarında yeni müşteri olma koşulu aranıyor. Daha önce bankada bir hesap açılmış ya da bir işlem yapılmışsa sıfır faizli kredi imkânında yararlanılamıyor. Dolayısıyla bankaların bu yeni kampanyası aslında yeni özellikle de genç müşterileri çekmek için özel bir pazarlama çalışması olarak görülüyor.

FİNDEKS KREDİ NOTU İSTEYEN VAR
Yeni müşteri olma koşulunu tamamlayanlara verilen sıfır faizli kredilerde bazı bankalar findeks kredi notu istiyor. Findeks kredi notu 1.750 puanın üzerinde olanlara kredi direkt veriliyor. Ancak kredi notu düşük olanlarda faiz oranları değişiklik gösterebiliyor.




Bankalar faizsiz kredilerde sigortalı olmayı ön koşul olarak sunuyor. Ancak bazı bankalar sigortasız olarak çalışanlara da 25 bin TL ve 6 ay vade ile sıfır faizle kredi veriyor. Bu tür kredilerden daha çok üniversite öğrencileri yararlanabiliyor. Sıfır faizli kredi veren bankalar faizsiz kredi başvurularını şubeden değil dijital uygulamaları üzerinden alıyor. Dijital olarak bankaların müşterisi olan vatandaşlar 0 faizli kredi imkânından faydalanabiliyor.

BANKALARIN SUNDUĞU KAMPANYALAR ŞÖYLE:

TEB'DE KREDİ NOTU YÜKSEK OLANA 50 BİN TL
TEB, yeni gelen müşterilerine özel yüzde 0 başlayan faiz oranıyla 6 ay vadeli 25.000 TL hoş geldin kredisi ve yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Faiz oranları müşteri özelinde findeks kredi notuna göre değişiklik gösteriyor. Bankada kampanyanın son tarihi ise 30 Eylül olarak belirlendi.




AKBANK'TAN 6 AY VADELİ KREDİ
Akbank 6 ay vadeli 0 faizli 20.000 TL ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans kullanma imkânı sunuyor. Kampanyadan Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" adımından ilerleyerek yalnızca ilk defa müşteri edinimi sürecini tamamlayanlar faydalanıyor.

QNB'DE ALTI AY, 3 BİN 333 TL TAKSİT
QNB Finansbank yeni müşterilerine özel yüzde 0 faizli 6 ay vadeli, 3 bin 333 taksitle 20.000 TL kred i imkânı sunuyor. Ayrıca yüzde 0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans veriliyor. Böylece toplam 45 bin TL veriliyor. Kampanyaya, 30 Eylül'e kadar ilk kez CardFinans ya da CardFinans Xtra kredi kartı başvurusu yapan katılabiliyor.




İŞ BANKASI'NDAN 25 BİN TL NAKİT AVANS
İş Bankası İşCep'ten İş Bankası müşterisi olan vatandaşlara, 25.000 TL'ye varan Faizsiz Taksitli Nakit Avans imkânı sunuyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans ise 3 (dahil) ay vade içni geçerli. Kampanyadan yararlanmak için, kullanılacak taksitli nakit avans tutarı 300 TL ile 25.000 TL arasında. Kampanyadan İş Bankası müşterisi olan kişiler yararlanabiliyor.

GARANTİ BBVA'DAN 45 BİN TL KREDİ VE AVANS
Garanti BBVA yeni müşterilere özel 6 ay vadeli 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Toplamda 45 bin TL faizsiz kred i sunuluyor. Kampanyasından 1-30 Eylül tarihleri arasında Garanti BBVA Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyip ilk kez müşteri olanlar yararlanıyor.




ING HARCAYANA KREDİ VERİYOR
ING Bank, yeni ING'lilere özel yüzde 0 faizle 6 ay vade ve 15.000 TL'ye kadar kredi imkânı sunuyor. Turuncu Ekstra programına katılan, kredi vadesi boyunca gerekli puan toplandığında (aylık 3.250 puan) her ay, 5.000 TL'ye kadar olan kredi faizi , nakit iade ile yüzde 0 faiz olarak yansıyor.

DENİZBANK'TAN 10 BİN + 15 BİN TL
Denizbank yeni müşterilerine özel, 3 ay vadeli 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans ve 6 ay vadeli 10.000 TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Böylece toplamda 25 bin TL faizsiz kredi veriyor. Kampanyadan 30 Eylül'e kadar MobilDeniz'i indirip "Müşteri Ol" diyenler yararlanıyor.

SIFIR FAİZ 35 BİN TL EK HESAP
ON Dijital Bankacılık yeni müşterilerine faizsiz 6 ay vadeli 15.000 TL kredi ve Yeni ON'lulara 35 bin TL'ye kadar Süper Ek Hesabı (KMH) yüzde 0 faizle sunuyor. Bir diğer dijital bankacılık şirketi olan Enpara da yeni müşterilere özel 3 ay vadeli faizsiz 10 bin TL kredi imkânı sağlıyor.

ALBARAKA'DAN 3 AY ERTELEME
Albaraka Türk yeni müşterilere özel 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) faizsiz 15.000 TL finansman imkânı sunuluyor. Kampanyadan 01 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında Albaraka Mobil'i indirip "Müşteri Olmak İstiyorum" adımından ilerleyerek ilk defa Albaraka'lı olanlar yararlanabiliyor.

ZİRAAT'TEN LİRA
Ziraat Bankası 1 Eylül-31 Ekim arasında Ziraat Mobil'den Ziraat Süper Şube müşterisi olan ve Bankkart Kredi Kartı başvuruları onaylananlara toplam 2.500 TL'ye kadar Bankkart Lira hediye ediyor.

BANKALARI RAHATLATACAK KARAR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarında eskiye döndü. Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile finansal kiralama işlemleri, ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları ve tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlı kredilerde ilave risk ağırlıkları kaldırıldı.

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Bankalarda sıfır faizli kredi yarışı
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