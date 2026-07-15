Bankalardan reel sektöre destek sözü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanayicilere 1 trilyon liralık destek sözünün ardından kamu bankaları iş dünyasıyla bir araya geldi. Ankara'da gerçekleşen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'nda bankalar reel sektöre "Terzi gibi çalışacağız, elimizi taşın altına koyacağız" mesajı verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil katıldı.

"Terzi gibi çalışacağız, hiçbir sorunuz yanıtsız kalmayacak" diyen Alpaslan Çakar, şöyle devam etti: "Belirsizliğin en zirvede olduğu dönemlerden birini yaşıyoruz. Jeopolitik riskler, savaşlar, tedarik zincirindeki kırılmalar bize oyunu yeniden kurduruyor. Bu durum ülkemize hem yeni fırsatlar hem de yeni tehditler getiriyor. Sektör ve kamu bankaları olarak bizim için kârlılık temel parametre değildir. Biz işletmelerimizi tamamen kâr maksimizasyonu hedefiyle asla yönetmiyoruz. Bizim için ülkenin bilançosu çok daha değerlidir. Biz bir uçağın iki kanadı gibiyiz. Hep beraber kazanacağız."

YOL ARKADAŞIYIZ

Osman Arslan ise finansmana erişim güçlüğü ve maliyetlerin farkında olduklarını anlatarak, "1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketi önemli bir fırsat. Kamu bankaları olarak bunları en uygun şartlarda kullandırmak, finansmana erişimin sorun olmasını ortadan kaldırmak istiyoruz. Geçmişte kamu bankaları nasıl elini gövdesini taşın altına soktuysa, yine aynı kararlılıkla yanınızdayız" dedi.

Halk Bankası Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil de ABD'deki hukuki sürecin getirdiği yükün kalmasıyla yurtdışı kaynak imkânının artacağını belirterek, "Finans sektörü ile reel sektör arasındaki bağları güçlendirmemiz gerek. Biz kendimizi sizlerin yol arkadaşı, iş ortağı olarak görüyoruz. Bütün gücümüzü, imkanlarımızı sizler için seferber edeceğimize söz veriyorum" diye konuştu.

FİRMALARIMIZ MİLLİ SERVETİMİZ

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da "Ticaret artık sadece ekonomi değil; güç ve güvenlik meselesi haline geldi. Böyle bir dünyada üretim kapasitesi, bir ülkenin en kıymetli hazinesidir. O yüzden firmalarımızı, milli servetimiz olarak görüyoruz ve bu zorlu dönemde onları korumak zorundayız. Biz bölgemizin sanayi deviyiz" dedi. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 trilyon liralık yeni imalat sanayi yatırım paketi için şükranlarını sundu.