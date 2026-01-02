Bankaların kredi iştahı kabardı! TCMB’den konut, taşıt ve ticari kredisi anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı 4. çeyrek dönem Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayınladı. Ankete göre bankaların işletme kredilerine uyguladıkları standartlarda sınırlı bir gevşeme gözlenirken, KOBİ kredilerinde belirgin bir gevşeme yaşandı. Konut kredisi standartlarında sınırlı bir gevşeme yaşanmış ancak bu durum önceki döneme göre belirgin bir değişim göstermedi. Taşıt kredisi talebi, önceki dönemdeki azalışın ardından bu çeyrekte artışa geçti.

BANKALARIN TİCARİ KREDİ İŞTAHI KABARDI

TCMB raporuna göre bankaların işletme kredilerine uyguladıkları standartlarda sınırlı bir gevşeme gözlendi. Özellikle KOBİ kredilerinde belirgin bir gevşeme yaşanırken, büyük işletmelere yönelik standartlar sıkılaştı. İşletme kredilerine olan talepteki önceki dönemlerde görülen azalış, 2025'in son çeyreğinde yerini artışa bıraktı. Rapora göre bankaların ticari kredi iştahı kabardı. 2026'nın ilk çeyreğinde bu talebin güçlenerek devam etmesi bekleniyor.

Para cinsi bakımından Türk Lirası (TL) cinsinden kredilerde belirgin bir gevşeme yaşanırken, yabancı para (YP) cinsinden kredilerde sıkılaşma eğilimi devam etti.

KONUT KREDİLERİNDE SINIRLI GEVŞEME

Ankete göre konut kredisi standartlarında sınırlı bir gevşeme yaşandı. Ancak bu durum önceki döneme göre belirgin bir değişim göstermedi. Kredi talebi tarafında ise artışın zayıflayarak devam etti. Rapora göre gelecek dönemde de talep artışının zayıf seyrini sürdüreceği öngörülüyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE TALEP YÜKSELDİ

Taşıt kredilerinde uygulanan standartlar, konut kredilerinde olduğu gibi sınırlı gevşeme yönündeki seyrini korudu. Taşıt kredisi talebi, önceki dönemdeki azalışın ardından bu çeyrekte artışa geçti. 2026'nın ilk çeyreğinde bu talep artışının ivme kaybederek zayıflaması beklenmektedir.