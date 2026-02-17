Bankaların sektörlere sağladığı kaynak 23 trilyonu aştı!

İmalat sanayisi başlığı altında 884 milyar 852 milyon 523 bin lira ile en fazla kredi kullandırılan sektör ise metal ana sanayi oldu. Metal ana sanayisini, 719 milyar 836 milyon 18 bin lira ile tekstil ve tekstil ürünleri ile 700 milyar 44 milyon 894 bin lira ile gıda, meşrubat ve tütün takip etti.

İmalat sanayisinin ardından nakdi kredilerde en fazla pay alan sektör, yüzde 12'lik pay ve 2 trilyon 737 milyar 695 milyon 316 bin lira ile "toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri" oldu.

Söz konusu kredi tutarının 1 trilyon 589 milyar 237 milyon 450 bin lirası "toptan ticaret ve komisyonculuk", 815 milyar 773 milyon 805 bin lirası "perakende ticaret ve kişisel ürünler" ve 332 milyar 684 milyon 61 bin lirası da "motorlu araçlar ve yakıtlarının perakende satışı" alt sektörlerine kullandırıldı.