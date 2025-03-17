Bankpozitif TMSF’ye devredildi

Payfix isimli ödeme kuruluşunu, sistemlere entegre ederek yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesine olanak sağlayanlara yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında el konulan Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada, Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bankanın ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar verildiği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında BankPozitif Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 43'ü gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.