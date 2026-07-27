Barajlarda bahar bereketi çifte rekor getirdi

Türkiye'de yılın ilk yarısında barajlara gelen su miktarındaki güçlü artış, hidroelektrik enerji üretimine doğrudan yansıdı. Barajların doluluk oranları geçen yılın üzerine çıkarken, hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin elektrik üretimindeki payı yüzde 32'yi aştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) Su Raporlarından derlenen verilere göre, 19 Temmuz itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,3 seviyesine yükseldi.

Söz konusu oran 2024'te yüzde 61,4, 2025'te ise yüzde 51,7 seviyesinde bulunuyordu.

BARAJLARA GELEN SU YÜZDE 139,9 ARTTI

Ocak-temmuz döneminde barajlı santrallere gelen toplam su miktarı 72,53 milyar metreküpe ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 30,24 milyar metreküp olan miktar dikkate alındığında, yıllık bazda yüzde 139,9'luk artış gerçekleşti.

Bu yılki rakam aynı zamanda 55,93 milyar metreküplük uzun yıllar ortalamasının da üzerine çıktı.

Barajlara gelen su miktarındaki artışta özellikle bahar ayları etkili oldu. Mayıs ayında 19,3 milyar metreküplük su girişi gerçekleşerek yılın en yüksek aylık seviyesine ulaşıldı. Şubat, nisan ve haziran aylarında da geçen yılın iki ila üç katına ulaşan su girişleri kaydedildi.

HİDROELEKTRİK ÜRETİMİ YÜZDE 68 YÜKSELDİ

Su kaynaklarındaki güçlü görünüm elektrik üretimini de destekledi.

Geçen yılın ilk 6 ayında 33,9 milyar kilovatsaat olan hidroelektrik elektrik üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 68 artışla 57 milyar kilovatsaate ulaştı.

Böylece hidroelektrik santrallerinin Türkiye'nin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 32'nin üzerine çıktı.

Hidroelektrik üretimindeki yükseliş, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik arzındaki ağırlığını artırması açısından da önem taşıyor.

TEMMUZUN İLK 19 GÜNÜNDE 3,4 MİLYAR METREKÜP SU GELDİ

Temmuz ayındaki güçlü seyir de devam etti. Ayın ilk 19 gününde ana havza barajlarına toplam 3 milyar 436 milyon 829 bin metreküp su girişi gerçekleşti.

Günlük bazda en yüksek su girişi 217,4 milyon metreküple 1 Temmuz'da kaydedilirken, en düşük giriş 147,2 milyon metreküple 16 Temmuz'da gerçekleşti.

Su miktarındaki artıştan Keban, Deriner, Altınkaya, Hirfanlı, Boyabat, Oymapınar ve Alpaslan-1 gibi enerji üretimi açısından kritik tesisler de yararlandı.

Adıgüzel, Alkumru, Almus, Batman, Demirköprü, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Karacaören, Kemer, Kılıçkaya, Kralkızı, Kuzgun, Kandil, Özlüce, Sarıyar, Tercan, Torul, Uzunçayır, Yamula ve Yedigöze de su verimliliğinin arttığı santraller arasında yer aldı.

PROGRAM HEDEFİ NEREDEYSE İKİYE KATLANDI

Yılın ilk 7 ayında barajlara gelen su miktarı, 37,18 milyar metreküp olarak belirlenen program hedefinin yüzde 195,1'ine ulaştı.

Böylece gerçekleşme, yılın söz konusu dönemi için öngörülen miktarın neredeyse iki katına çıktı.

72,53 milyar metreküplük su miktarı, uzun yıllar ortalaması olan 55,93 milyar metreküpün de yüzde 29,7 üzerinde gerçekleşti. Barajlardaki güçlü su görünümü, hidroelektrik üretim kapasitesini destekleyerek Türkiye'nin elektrik arzında yerli kaynakların payının artmasına katkı sağladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör