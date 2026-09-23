Başakşehir’de aile bütçesi dostu sosyal belediyecilik

Ekonomik ekmekten uygun fiyatlı araç yıkamaya, ücretsiz eğitimlerden kadın, çocuk ve ileri yaş desteklerine kadar birçok hizmeti ilçe sakinleriyle buluşturan Başakşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla aile bütçesine katkı sağlıyor.

"ÖĞRENCİNİN EMEĞİ, BAŞAKŞEHİRLİNİN EKMEĞİ"

Başakşehir Belediyesinin "Öğrencinin Emeği, Başakşehirlinin Ekmeği" projesi, gençlerin mesleki gelişimine katkı sağlarken ilçe sakinlerinin ekonomik ve hijyenik ekmeğe erişimini kolaylaştırıyor. Proje kapsamında her gün yaklaşık 3 bin ekmek, ilçedeki üç farklı noktada 11 TL'den satışa sunuluyor. Başakşehir Belediyesi ile TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yürütülen projede, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanında eğitim gören 12. sınıf öğrencileri ile Mesleki Eğitim Merkezindeki öğrenciler üretime katılıyor. Hazırlanan ekmekler Güvercintepe, Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerindeki büfelerde vatandaşlarla buluşuyor. 1 Ekim 2024'te imzalanan protokolle hayata geçirilen projede her gün 15 öğrenci, 1 alan şefi, 1 atölye şefi ve 2 usta öğretici görev alıyor. Ekmek üretiminin yanı sıra poğaça, simit, yemek ve çeşitli unlu mamuller de hazırlanıyor. Yoğun talep gören projede satış noktaları ile üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Hem gençlerimizin meslek öğrenmesine destek oluyoruz hem de Başakşehirlilerin sofrasına bereket katıyoruz." dedi.

EKONOMİK "HIZLI YIKAMA"YA YOĞUN İLGİ

Başakşehir Belediyesinin hizmete sunduğu Hızlı Yıkama istasyonları, ekonomik fiyatları ve pratik kullanım modeliyle araç sahiplerinden yoğun ilgi görüyor. Karekodlu ve jetonlu sistemle çalışan istasyonlarda vatandaşlar araçlarını kısa sürede ve kontrollü şekilde temizleyebiliyor. Kayabaşı, Bahçeşehir ve Altınşehir mahallelerinde hizmet veren istasyonlara bir yenisi daha ekleniyor. Başakşehir'in 4. Hızlı Yıkama İstasyonu Şahintepe Mahallesi'nde hizmete açılacak. İstasyonlarda yıkama ve araç içi süpürge hizmetlerinde 1 jetonla 3 dakika, köpük uygulamasında ise 1 jetonla 1 dakika kullanım sağlanıyor. "Başakşehirli" mobil uygulaması üzerinden Başak Para ile ödeme yapan ilçe sakinleri için jeton fiyatı 25 TL olarak uygulanıyor. Uygulamayı kullanan ancak ilçede ikamet etmeyenler 35 TL, mobil uygulama kullanmadan ödeme yapanlar ise 50 TL ödüyor. Hızlı Yıkama istasyonları pazartesi ve salı günleri 10.00–22.00, diğer günlerde ise 08.30–23.30 saatleri arasında hizmet veriyor.





KADINLARA BAKMER, 50 YAŞ ÜSTÜNE BİZMER

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) ile Bizim Çınarlar Yaşam Merkezi (BİZMER), farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz hizmetleriyle sosyal hayatı destekliyor. 16 yaş ve üzeri kadınların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan BAKMER'de eğitim seminerleri, kültür-sanat kursları, kişisel gelişim atölyeleri ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlçedeki 14 merkezde yaklaşık 60 farklı branşta 6 bin kursiyere eğitim verilirken ücretsiz diyetisyen desteği de sağlanıyor. BAKMER'in yaklaşık 35 bin üyesi bulunuyor. Başakşehir Belediyesi merkez yerleşkesindeki BAKMER Mağaza ise kursiyerlerin el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturarak kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve aile bütçelerine katkı sağlamalarına imkân tanıyor. BİZMER ise ilçede yaşayan 50 yaş üstü vatandaşların sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik hizmet veriyor. Başak, Bahçeşehir, Kayabaşı ve Başakşehir mahallelerindeki dört merkezde sosyal etkinliklerden sanatsal atölyelere, diyetisyen desteğinden sağlık taramalarına ve spor programlarına kadar birçok hizmet ücretsiz sunuluyor. Merkezlerin önümüzdeki dönemde yaygınlaştırılması hedefleniyor.



12 MERKEZDE ÜCRETSİZ EĞİTİM DESTEĞİ

Başakşehir'deki 12 Kültür Yaşam Merkezi, farklı yaş gruplarına yönelik ücretsiz eğitimleri ilçe sakinleriyle buluşturuyor. Sanat eğitimlerinden LGS ve YKS hazırlık kurslarına, yabancı dilden satranca, anne-çocuk sınıflarından okuma yazma programlarına kadar 40'tan fazla branşta eğitim veriliyor. "Her yaş için öğrenme, her gün gelişim" anlayışıyla yürütülen çalışmalarda 12 merkezde her hafta 20 binden fazla kursiyer eğitim alıyor. Geçtiğimiz dönemde merkezlerde 180 binden fazla kişiye ulaşıldı.



AİLELERE SOSYAL DESTEK

Başakşehir Belediyesi, sosyal destek hizmetleriyle ailelerin farklı ihtiyaçlarına katkı sunuyor. "Hoş Geldin Bebek" projesiyle yeni bebek sahibi ailelere temel ihtiyaç ürünleri ulaştırılırken ilk kez anne olanlara talep hâlinde bebek bakım eğitimi veriliyor. Çölyak hastalarına ise glütensiz gıda desteği ve mutfak atölyeleri sunuluyor. Belediye; ekonomik ekmekten araç yıkamaya, ücretsiz eğitimlerden kadın ve ileri yaş hizmetlerine kadar geniş hizmet ağıyla ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmayı ve aile bütçesine katkı sağlamayı sürdürüyor.



TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN MERKEZİ: LIVING LAB

2011 yılından bu yana faaliyet gösteren Başakşehir Living Lab, çocukları, gençleri ve girişimcileri teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor. Türkiye'nin 81 ilinden ve dünyanın 35 ülkesinden katılımla gerçekleştirilen yaklaşık 2 bin 400 eğitim programında 200 binden fazla kişiye sertifikalı eğitim verildi. Eğitim programlarının yanı sıra mekân tahsisi, startup ve kuluçka destekleri de sunan Living Lab, teknoloji ve yenilikçiliğin günlük şehir yaşamına taşınmasına katkı sağlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör