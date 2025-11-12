Başarıyla tamamlanan Frankfurt 3. Sağlık Turizmi Fuarında, Türk hastaneleri ve klinikleri büyük ilgi gördü

24-25 Ekim 2025 tarihlerinde Frankfurt'da ALZ Fuar tarafından Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, TOBB, DEİK, Hizmet İhracatçıları Birliği, TÜRSAB ve GHA'nın destekleriyle düzenlenen Fuarın açılışı Frankfurt Başkonsolosu Sn. Nagihan İlknur AKDEVELİOĞLU, ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cihat ALAGÖZ, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı Sn. Mehmet ALTUĞ, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elif URAL, T.C. Frankfurt Ticaret Müşaviri Sn. Murat MUŞTU, T.C. Frankfurt Kültür ve Tanıtma Ataşesi Sn. Ferruh PARMAKSIZ, T.C. Frankfurt Hazine ve Maliye Müşaviri Sn. Mücahit CİVRİZ, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Sn. Necmi BULUT ve Meclis Başkanı Sn. Hüseyin GEZER, Türk Alman Akademisyenler Birliği Başkanı ve RLP Eyaleti Sağlık Komisyonu Sözcüsü Sn. Salim ÖZDEMİR, MÜSİAD Frankfurt Başkanı Sn. Muhsin KIDIK, Almanya IHK Hanau Ticaret Odası Başkan Vekili ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Salih TAŞDİREK, Türk Alman İşverenler Dernek Hessen Başkanı Sn. Turgut SEZGİN, Türk Alman Sağlık Vakfı Başkan Yardımcısı Sn. Rafet SOLAK, THY Frankfurt Genel Müdürü Sn. Serkan BİNYAR, Yunanistan Larissa Ticaret Odası Başkanı Sn. Christos GUAKOUVIS, Dentistchannel Online Kurucusu Melvin MENDOCA, Global Healtcare Accreditation (GHA) Bonnie Eve ZDRAVEVA, Azerbaycan Sağlık Ve Termal Turizm Derneği Başkanı Ruslan GULIYEV, ALZ Fuar Genel Müdürü Server SEÇER ile Almanya İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Temel amacı; Türkiye'nin önde gelen Hastanelerini, Klinikleri, Termal Tesislerini ve Doktorlarını Almanya kamuoyuna tanıtmak ve Türkiye ile Almanya arasında sağlık alanında yeni iş birlikleri kurulmasını sağlamak olan Fuar, Frankfurt'da yaşayan Türk kökenli vatandaşların yanı sıra Almanlardan da yoğun ilgi gördü.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen Fuar boyunca ziyaretçiler kendi sahalarında önde gelen 68 Farklı hastane ve klinikleriyle tek çatı altında buluşarak; farklı branşlardan uzman doktorlarla tanışıp tedavi ihtiyaçlarına ilişkin fikir aldılar.

Fuar kapsamında Dr. Tuğba ARIZ'ın moderatörlüğünde düzenlenen "Uluslararası Sağlık Turizminde İş Birliği Fırsatları Konferansı"nda ise kendi sahalarının önemli isimleri Salim ÖZDEMİR, Melvin MENDOCA ve Bonnie Eve ZDRAVEVA bilgi birikimi ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaştılar.

Fuarın son günü boyunca düzenlenen "B2B İkili İş Görüşmeleri Etkinliği"nde 13 farklı ülkeden Frankfurt'a gelen Uluslararası Sağlık Turizmi alanında deneyim ve tecrübe sahibi Sağlık Aracı Kuruluşlarının yetkilileri ile Fuar Katılımcıları randevulu olarak iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. 1.000'i aşkın iş görüşmesinin gerçekleştirildiği bu organizasyon da Fuar Katılımcılarından tam not aldı.

Frankfurt'da büyük bir başarıyla tamamlanan Fuarın ardından Şubat ayında Londra'da, Nisan ayında Almatı'da Haziran ayında Düsseldorf'da Sağlık Turizmi Fuarları düzenlenecek Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat ALAGÖZ; "Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti, sahip olduğu yüksek sağlık teknolojisi ve alanında uzman deneyimli kadroları, kolay ulaşım imkânı, beklemeden tedavi olanağı ve makul fiyatlarıyla Dünya Sağlık Turizminin parlayan yıldızı olan Türkiye'yi 2025 yılında 1.500.000 milyonun üzerinde yabancı tedavi olmak üzere tercih etti.

