Basında ‘dijital dönüşüm’e KGF’den 7.5 milyarlık destek

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında kredi iş birliği protokolü imzalandı. Buna göre 2026 yılı için belirlenen 7.5 milyar liralık kefalet limitiyle sektörün finansmana erişimindeki en büyük engel olan teminat sorununu kökten çözecek.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreni, Türk basınının dijital dönüşümü ve finansal sürdürülebilirliği için yeni bir dönemi başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen paket, resmi ilan yayınlayan 2 bini aşkın gazete, dergi ve internet haber sitesine nefes aldıracak yapısal bir finansman modeli sunacak. Duran, konuşmasında bu adımın sadece ekonomik bir destek değil, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi adına atılmış stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Duran, "Basınımızın uzun vadede ayakta durması ve kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımı bugünkü protokolün somut bir anlamıdır" ifadelerini kullandı. Beş yıllık bir süreyi kapsayan anlaşmayla medya kuruluşları nakdi kredilerde 6 ay geri ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecek. Gayri nakdi kredilerde ise vade süresi 48 aya kadar uzanacak. Tek bir süreli yayın için toplam kredi limitinin 11.25 milyon lira olarak belirlendiği bu sistemde KGF, 9 milyon liraya kadar kefalet sağlayarak sektörün yatırım kapasitesini artırmayı hedefliyor.