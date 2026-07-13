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Giriş Tarihi: 13.07.2026 18:49 Son Güncelleme: 13.07.2026 19:19

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Üreticiye dev destek!

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası üreticiyi heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesinin genişletildiğini aktarırken, “250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz” dedi.

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Üreticiye dev destek!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Finans programları hakkında gelişmelerden bahseden Erdoğan, "250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz." diyerek, şu ifadelere yer verdi:

"PROGRAM BÜTÇESİNİ 750 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.

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Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu: Üreticiye dev destek!
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