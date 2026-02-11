Başkan Erdoğan’ın açıkladığı deprem konut fiyatları hak sahiplerini memnun etti

HİBE VE ÖDEME KOLAYLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK İYİ OLDU

Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde tamamlanan deprem konutlarında yaşayan Birsen Yıldırım da depremlerde evlerini kaybettiklerini anımsattı.

Yeni konutlarında güvenle oturduklarını belirten Yıldırım, "Depremde evimiz yıkıldı, hak sahibi olduk. Kısa sürede evimiz teslim edildi. Yüzde 65'inin hibe edilmesi ve ödeme kolaylığı sağlanması bizim için çok iyi oldu." dedi.

Hak sahibi Mehmet Karayılan ise devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, "Yakınlarımızı kaybettik ancak devletimiz destek oldu. Açıklanan ödeme seçenekleri sayesinde kira öder gibi ev sahibi olduk." değerlendirmesinde bulundu.