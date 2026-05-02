Doğum iznini 24 haftaya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi: Başvurular 10 gün içinde yapılacak

Kamu ve özel sektörde çalışan anneler için doğum izni süresini 24 haftaya çıkaran düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenleme ile doğum izni süresi doğumdan önce 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkarıldı. Beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isteği halinde doğumdan önceki 3 haftaya kadar kurumunda çalışabiliyordu. Düzenlemede bu sürenin 2 haftaya kadar çekilmesi ile doğum sonrası aktarılabilecek süre 1 hafta daha uzamış oldu.

TALEP EDENE SÜRE EKLENECEK

Analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 16 haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

KRİTİK TARİH 16 EKİM 2025

İlave 8 haftalık haktan yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 tarihinden sonra gerçekleşmiş olması şart. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Hedef tarih, 1 Nisan 2026 ve hedef süre ise 24 hafta yani 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılacak. Bu durumda 16 Ekim 2025 tarihi ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilecek.

10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BAŞVURU

Doğum izninden yararlanmak isteyen anneler 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuru yaparak düzenlemeden yararlanabilecek.

ÖZEL SEKTÖRDE DE BABALIK İZNİ 10 GÜN

Düzenlemeyle özel sektör çalışanlarının babalık izni memurlarda olduğu gibi 10 gün olacak.

KORUYUCU AİLE DE YARARLANACAK

Koruyucu aile olmanın teşvik edilmesi, koruyucu aile sayısının artmasıyla daha fazla çocuğun aile yanında bakımının sağlanması, koruyucu aileliğin çocuk koruma mekanizmasındaki yerinin güçlendirilmesi ve koruyucu aile ile çocuğun birbirine alışma sürecine destek olunması amacıyla bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olanlara, çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek.

DOĞUM İZNİ ÜCRETİ NE OLACAK?

Doğum izninin 24 haftaya çıkmasıyla birlikte memur ve SGK'lı annelere ödenecek rapor parası da artacak. SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödenecek. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödenecek. Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edecek. Yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacak.

GÖKTAŞ: AİLE GÜÇLENECEK

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlemeyle annelerin ve ailelerin yanında olduklarını ifade etti. Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti: "1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş anneler, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabiliyor. Aile ve Nüfus On Yılı'nda, iş-aile yaşamını dengesini sağlamaya yönelik uygulamalarla aile kurumumuzu güçlendirmeye ve her koşulda annelerimizi desteklemeye devam edeceğiz."