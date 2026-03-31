Başvurular bugün bitiyor! Ulusal Staj Programı için İŞKUR’dan öğrencilere son çağrı

"ÖĞRENCİLER YARIM KALAN BAŞVURULARINI TAMAMLAMALI"

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulusal Staj Programı'nın İŞKUR'un gençlere fırsat eşitliği ve liyakat esasları çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj imkanı sunan çok kapsamlı bir program olduğunu belirtti.

Başvuruları 6 Ocak 2026'da başlayan Ulusal Staj Programı'na 435 binin üzerinde öğrencinin ilgi gösterdiğini vurgulayan Öksüz, şöyle konuştu:

"435 bin öğrenciden 323 bini başvurularını tamamladı. 37 bini ise sadece e-Devlet kısmını tamamladı. Diğer kalanlar ise ya şartları sağlamadıkları için ya da diğer nedenlerle başvurularını yarım bıraktı. Programa başvurunun son gününde bu öğrencilerimize bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Sisteme tekrar girip, yarım kalan başvurularını tamamladıkları takdirde 2026 yılı boyunca Ulusal Staj Programı üzerinden staj imkanlarından yararlanabilecekler."

STAJI BAŞARIYLA TAMAMLAYANLARA BELGE VERİLECEK

Başvuru süresinin sona ermesiyle değerlendirme, eşleştirme ve yerleştirme süreçlerinin başlayacağını belirten Öksüz, sürece ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Başvuruların sona ermesinin ardından, değerlendirme aşamasında öğrencilerin sisteme girdiği bilgi ve belgeler, başta üniversitelerin kariyer merkezleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol edilecek. Ardından bir stajyer havuzu oluşturulacak ve bu havuz işverenlere açılacak. İşverenler, adayın bölümü, akademik yetkinlikleri, sahip olduğu belge ve sertifikaları gibi filtremeler yaparak mayıs-aralık döneminde kendi işletmelerine uygun adaylara staj teklifi gönderecek. Daha sonra staj süreci başlayacak. Staj sürecini başarıyla tamamlayanlara katılım belgesi verilecek."