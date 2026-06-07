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Giriş Tarihi: 7.06.2026 11:12

Batı Afrika'nın yükselen ekonomisi: Fildişi Sahili

Batı Afrika'nın en dinamik ekonomilerinden Fildişi Sahili, bir yanda modern ve zengin yaşamı, diğer yanda ise yoksullukla mücadele eden insanların yaşadığı mahalleleriyle dikkati çekiyor.

AA
Batı Afrika’nın yükselen ekonomisi: Fildişi Sahili
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Kakao üretiminde dünya lideri olan, kahve, kauçuk, palmiye yağı ve altın gibi önemli kaynaklarıyla dikkati çeken Fildişi Sahili, son yıllarda uluslararası yatırımlar alıyor. Ülkede bir yanda gökdelenler, modern alışveriş merkezleri bulunurken diğer yanda ise çok sayıda insan yoksullukla mücadele ediyor.

KAKAO EN ÖNEMLİ HAM MADDE

Dünya kakao üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan, kahve, kauçuk, palmiye yağı ve altın gibi önemli kaynakları bulunan Fildişi Sahili, Batı Afrika'nın en modern ülkeleri arasında başı çekiyor.

Yaklaşık 33 milyon nüfusa sahip olan Fildişi Sahili'nin ekonomik merkezi konumundaki Abidjan, modern gökdelenleri, geniş bulvarları, lüks alışveriş merkezleri ve hareketli limanıyla Afrika'nın en gelişmiş şehirleri arasında yer alıyor. Abidjan, aralarında Türk yatırımcıların da bulunduğu uluslararası sermayenin çekim merkezi olarak öne çıkıyor.

Çikolata sektörünün en önemli ham maddesi kakaoyu üreten Fildişi Sahili'nde tarım, ülke ekonomisinin temelini oluşturuyor.

Son yıllarda enerji, madencilik, sanayi ve hizmet sektörlerinde önemli yatırımlar alan ülke, yabancı yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

TEZATLIKLARI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR

Fransızcanın ana dil olarak konuşulduğu ülkede başkent Yamoussoukro ve ekonomik merkez Abidjan'da modern yaşamın izleri görülürken ülkenin iç kesimlerinde ise altyapı eksiklikleri ve işsizlik önemli sorunlar arasında bulunuyor.

Bir tarafta lüks araçların dolaştığı caddeler, diğer tarafta günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler, ülkedeki gelir dağılımı farklılığını gözler önüne seriyor.

Batı Afrika'nın yükselen ekonomileri arasında gösterilen Fildişi Sahili'nde çok sayıda insan da yoksullukla mücadele ediyor.

Derme çatma evlerde yaşayan çok sayıda kişi, temel ihtiyaçlara erişimde sıkıntı yaşıyor.

Sokak kültürünün öne çıktığı ülkede yol kenarlarında mangalda pişirilen etler, taze balıklar, muz ve tropikal meyvelerden yapılan geleneksel yemekler, halkın yoğun ilgisini görüyor.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#AFRİKA

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