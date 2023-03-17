Batı Akdeniz'de ihracatçılara "e-ihracat destekleri" anlatıldı

Ticaret Bakanlığı ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) iş birliğinde bölgedeki ihracatçılara yeni nesil ihracat destekleri ve finansmanda sağlanan kolaylıklar konusunda bilgi verildi.

BAİB'ten yapılan açıklamaya göre, Antalya, Isparta ve Burdur'da faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak şehir merkezindeki bir otelde, "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı" düzenlendi.

Eğitime katılan 150 firma temsilcisine, Ticaret Bakanlığı, İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ ve Eximbank yetkilileri tarafından geçen yıl yürürlüğe giren yeni nesil e-ihracat destekleri ve ihracatın finansmanında sağlanan kolaylıklar konusunda bilgi verildi. Programda, nicelik ve nitelik açısından daha da geliştirilen destekler örneklerle anlatıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Eğitimde, bölgedeki ihracatçıların URGE projelerine, sektörel ticaret heyeti programlarına katılarak devlet desteklerinden yararlanabilecekleri ve bu vesileyle yeni pazarlara erişim için avantajlar sağlayabilecekleri vurgulandı. Firmaların Türk Eximbank kredilerinden uygun şartlarda yararlanabilecekleri, krediye erişimde ihtiyaç duyulan teminat temininde yaşanan güçlüklerin İGE AŞ'nin kefalet programları sayesinde özellikle KOBİ'ler için kolayca aşılabileceği, yeni uygulamaların firmalar tarafından yakından takip edilmesi gerektiği anlatıldı.

Programa, BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, TİM Delegesi Mehmet Özel ve Genel Sekreter Ümit Sezer de katıldı.