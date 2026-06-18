Batının ikiyüzlü medyasında ekonomik kriz! BBC 2000 basın çalışanın işine son verecek

BAZI PROGRAMLAR KALDIRILIYOR

Plan çerçevesinde Radio 4'te yayımlanan The World Tonight programı sona erecek.

Ayrıca Today programındaki kalıcı sunucu sayısı eylül ayından itibaren 5'ten 4'e düşürülecek ve cumartesi yayınları tek sunucuyla gerçekleştirilecek.

BBC One ekranlarında yayımlanan Breakfast programı ise eylülden itibaren pazar sabahları yayınlanmayacak.

Bunun yanında Sunday with Laura Kuenssberg ile Newsnight programlarının yapım ekipleri birleştirilecek.

200 MUHABİR İŞİNİ KAYBEDECEK

Munro, açıklanan plan kapsamında yalnızca haber departmanında yaklaşık 200 kişinin işini kaybedeceğini belirterek, bu adımla 25 milyon sterlin tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yaklaşık 21 bin 500 tam zamanlı çalışanı bulunan BBC, gelirlerinin önemli bölümünü televizyon lisans ücretlerinden elde ediyor. Ancak son yıllarda televizyon lisansı sayısındaki düşüş, kurumun gelirlerinde baskı oluşturuyor.

TOPLAM PERSONEL AZALMASI 2 BİNE YAKLAŞABİLİR

BBC Genel Direktörü Matt Brittin de çalışanlara gönderdiği mesajda, açıklanan önlemlerin 500 milyon sterlinlik toplam tasarruf hedefinin yaklaşık 160 milyon sterlinlik bölümünü karşılamayı amaçladığını kaydetti.

Brittin, yeniden yapılanma süreci sonunda çalışan sayısında yaklaşık 1800 ila 2000 kişilik azalma öngörüldüğünü aktararak, kurum genelinde zorlu kararların alınacağını söyledi.

ÜST YÖNETİMDE DE KESİNTİ YAPILACAK

Tasarruf programı kapsamında BBC'nin üst yönetim kadrolarında da küçülmeye gidilecek.

Brittin, üst düzey yönetici sayısının yüzde 10 azaltılacağını belirterek, önümüzdeki aylarda kurumsal birimleri de kapsayan yeni tasarruf adımlarının açıklanacağını ifade etti.

Açıklanacak yeni düzenlemeler kapsamında yaklaşık 700 pozisyonun daha kapatılmasının beklendiği bildirildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör