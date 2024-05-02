Bayiye teslimden sonra zam yasak

Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor. Taslağa göre, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek.Garanti süresi içinde arızalanan araç için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, bayi tarafından ücretsiz ikame taşıt verilecek. Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.Taslakla, Mercedes, BMW, Audi, Peugeot gibi yabancı markaların Türkiye'deki satış ve dağıtımını yapan distribütörlere de önemli yükümlülükler gelecek. Bayiler arasında rekabeti bozabilecek uygulamalarda bulunamayacak olan distribütörler, bir bayiyi bir ay içinde son üç yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlayamayacak. Taşıt fiyatındaki değişimleri 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak olan distribütörler, fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında zam yapamayacak. Distribütörler, tavsiye edilen otomobil satış fiyatının elektronik ortam üzerinden erişilebilir olmasını sağlayacaklar.İnternetteki ikinci el pazarına da düzenleme gelecek. İnternet ortamında ikinci araç el değerlemesi yapan kişi ve şirketler; satıcının beyan ettiği taşıtın marka, model, cins, tip, kasa, yakıt, şanzıman, donanım, aksesuvar, kilometre ve renk bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgilerini dikkate alarak ön değerleme yapacak. Model yılına göre 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ön değerleme sonucunda verilen fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark, yüzde 5'ten fazla olamayacak. Fiziksel inceleme sonucunda tespit edilen satıcı beyanına ilave arıza ve kusurların giderilmesine ilişkin bedel bu farka eklenebilecek.İkinci elde toplu araç alım satımı yapılan ihalelerde de düzenlemeye gidilecek. Elektronik ortamdaki ihalelerin güvenli ve şeffaf şekilde yapılabilmesi için, ihale şartlarının ve satışa sunulan taşıtlara ilişkin detaylı bilgilerin ilan edilmesi, ihale platformu ve satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaması şartları getirilecek. İhale platformları; düzenlenecek araç ihalesini en az 24 saat önce platformda ilan edecek, taşıtın detaylı görseli, markası, cinsi, tipi, model yılı, şasi numarası, plaka, kilometre ve renk bilgileri ile taşıt üzerinde devri kısıtlayıcı tedbir olup olmadığı bilgilerine yer verecek. Araçların hasar, değişen parça bilgileri ile muayene sorgusu sonuçları ve ilan tarihinden önceki 10 gün içinde alınan ekspertiz raporunda önceden açıklanacak. İhaleyle satışlarda satıcı ve alıcılarla yazılı üyelik sözleşmesi imzalanacak, ihalelere yalnızca üyeler katılabilecek, üyelerin TC kimlik numaraları, ihalelerde teklif veren katılımcılara ait IP adresleriyle birlikte 5 yıl süreyle muhafaza edilecek.