Baykar-Leonardo ortak üretim İHA’sı Astore Levante

Savunma ve havacılık sanayisinin öncü şirketlerinden Baykar ve Leonardo'nun ortak girişimi LBA Systems'ın, Bayraktar TB3 temelinde geliştirdiği yeni İHA, "Astore Levante" adıyla görücüye çıktı. Leonardo, Baykar ve LBA System'den yapılan ortak yazılı açıklamada, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ortakların, LBA Systems'ın ilk ürünü olan Astore Levante'yi de tanıttığı belirtilerek, "Astore Levante ve KIZILELMA'ya yönelik endüstriyel faaliyetler Leonardo'nun üretim tesislerinde yürütülecek. İlk Astore Levante partisinin üretimine başlanmış durumda ve sistemlerin bu yılın sonuna kadar İtalya'daki son kullanıcıya teslim edilmesi planlanıyor. TB2 ve Akıncı platformlarına yönelik çalışmalar ise Baykar'ın İtalya'daki tesislerinde gerçekleştirilecek" denildi.

STRATEJİK ADIM

Ortak açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, LBA Systems'ın, Baykar'ın sahada kendini kanıtlamış yüksek teknoloji otonom mimarisi ve üretim gücü ile Leonardo'nun gelişmiş faydalı yük ve aviyonik kabiliyetlerini bir araya getiren önemli bir girişim olduğunu vurguladı. Bayraktar, "KIZILELMA'nın M-346 ile gerçekleştirdiği son insanlı- insansız müşterek görev (CUC-T) testlerinin başarısı, otonom sistemlerimizin NATO standartlarında ulaştığı olgunluğu ortaya koydu ve savaş sahasının zorlu operasyonel ihtiyaçlarına doğrudan cevap verdi. LBA Systems'le, kağıt üzerindeki konseptlerin ötesine geçerek, Astore Levante'den KIZILELMA'ya kadar küresel pazara hazır ve güvenilir çözümler sunacağız" dedi. Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) ve Genel Müdürü Lorenzo Mariani de LBA Systems'ın hızla büyüyen insansız sistemler pazarına kapsamlı ve rekabetçi bir ürün yelpazesiyle girdiğini vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör