Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Baykar’da staj başvurusu için son gün
Giriş Tarihi: 4.2.2023 17:23

Baykar’da staj başvurusu için son gün

Türkiye’nin savunma sanayi şirketlerinden olan, insansız hava araçları tasarımı ve imalatını gerçekleştiren Baykar Teknoloji, 2023 yılı yaz dönemi staj başvuruları 5 Şubat Pazar günü sona eriyor.

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Baykar’da staj başvurusu için son gün

Yarın sonra erecek başvuruların ardından sınav ve mülakat aşamasından geçecek olan adaylar bu sürecin tamamlanmasının ardından sonuçlar ise 14-16 Nisan tarihleri arasında belirlenecek. İki staj döneminden oluşacak programda birinci dönem, 12 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında; ikinci staj dönemi ise 31 Temmuz 16 Eylül tarihlerinde yapılacak.

HALUK BAYRAKTAR'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden gençlere yaptığı çağrıda "Her geçen gün büyüyen genç ve dinamik #Baykar ailesine katılmanın ilk adımı staj programımıza dahil olmaktır. Bunun tek yolu ise sitemizden başvuru yapmak. Haydi gençler, aramıza katılmak istiyorsanız başvurunuzu hemen yapın! #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Baykar’da staj başvurusu için son gün
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA