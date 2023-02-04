Baykar’da staj başvurusu için son gün

Yarın sonra erecek başvuruların ardından sınav ve mülakat aşamasından geçecek olan adaylar bu sürecin tamamlanmasının ardından sonuçlar ise 14-16 Nisan tarihleri arasında belirlenecek. İki staj döneminden oluşacak programda birinci dönem, 12 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında; ikinci staj dönemi ise 31 Temmuz 16 Eylül tarihlerinde yapılacak.

HALUK BAYRAKTAR'DAN GENÇLERE ÇAĞRI

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden gençlere yaptığı çağrıda "Her geçen gün büyüyen genç ve dinamik #Baykar ailesine katılmanın ilk adımı staj programımıza dahil olmaktır. Bunun tek yolu ise sitemizden başvuru yapmak. Haydi gençler, aramıza katılmak istiyorsanız başvurunuzu hemen yapın! #MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷" ifadelerini kullandı.

