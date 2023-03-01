Baykar’dan dolandırıcılara dava

Dolandırıcılar şimdi de Baykar Teknoloji'nin başına bela oldu. Baykar Teknoloji, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların açık bir dolandırıcılık girişimi olduğunu duyurdu. Baykar Teknoloji tarafından yapılan açıklamada, şunlar belirtildi: "Bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanlar açık bir dolandırıcılık girişimidir. Yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğu TPAO tarafından da duyurulmuştur. Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.Daha önce de bazı internet siteleri ve sosyal medyadan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) adıyla "yatırım fırsatı" adı altında hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde paylaşımlar yapılmış, şirket dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyarmıştı.TPAO'dan yapılan açıklamada da şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimleri olduğu belirtilerek, vatandaşlar yasadışı girişimler konusunda uyarılmış, yasal işlem başlatıldığı belirtilmişti.