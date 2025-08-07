Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT,ve EREN Mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.