Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu
Giriş Tarihi: 7.08.2025 13:26 Son Güncelleme: 7.08.2025 13:43

Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu

Bayraktar AKINCI TİHA, STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, ve EREN Mühimmatıyla hedefi başarıyla vurdu. Test görüntüsünü Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar NeXT Sosyal hesabından paylaştı.

İHA Ekonomi
Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bir testi daha başarıyla tamamladı. STM ve ROKETSAN işbirliğiyle geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT,ve EREN Mühimmatı ile Bayraktar AKINCI başarılı bir atış gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu | Video


NeXT Sosyal hesabından test görüntüsünü paylaşan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar," Bayraktar AKINCI, ALPAGUT Akıllı Dolanan Mühimmat Atış Testi. EREN Mühimmat Atış Testi" dedi.



STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'de, "STM-ROKETSAN iş birliği ile geliştirdiğimiz, Milli Mühendislik eserimiz Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT, Bayraktar AKINCI TİHA' dan yapılan test uçuşunu başarıyla geride bıraktı" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayraktar AKINCI TİHA, ALPAGUT ve EREN mühimmatı ile hedefi başarıyla vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz