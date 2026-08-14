Bayraktar kardeşlerden 5.5 milyar TL vergi

Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu. Baykar'ın milli SİHA ihracatında yakaladığı küresel başarı, yöneticilerini üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi veren isimleri listesinde zirveye taşıdı. En çok gelir vergisi ödeyenler listesinde ilk sırada BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Selçuk Bayraktar, 2025 yılında 2 milyar 991 milyon 536 bin lira gelir vergisi ödedi. Listenin ikinci sırasında ise 2 milyar 502 milyon 27 bin TL gelir vergisi beyanıyla BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer aldı. İki yöneticinin ödediği toplam gelir vergisi 5 milyar 493.6 milyon lirayı buldu. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç da gelir vergisi rekortmenleri arasında üçüncü sırada yerini aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, 2025 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı. 2025 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (2024) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 70.10, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 69.80 oranında artış gerçekleşti.

BAYRAKTAR KARDEŞLER İLK SIRADA

Buna göre, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 2021-2025 yıllarında art arda 5 kez Türkiye'nin en çok gelir vergisi ödeyen mükellefleri oldu. 2025 vergilendirme döneminde Selçuk Bayraktar 2 milyar 991 milyon 536 bin lira, Haluk Bayraktar da 2 milyar 502 milyon 27 bin lira gelir vergisi beyan etti. Ödenen vergi, Baykar'ın bir önceki yıl elde ettiği kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve kar dağıtımı stopajının ardından gerçekleşti. Baykar yöneticilerinin 2021'den bu yana ödediği vergi tutarında yaşanan yaklaşık 18 katlık artışta ihracat odaklı büyüme modeli belirleyici oldu. Kuruluşundan bu yana tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürüten Baykar, devletten nakit teşvik, hibe veya sipariş garantisi almadan faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, aynı zamanda kuruluşundan bugüne banka kredisi dahi kullanmadan Ar-Ge ve üretim süreçlerini kazandığı gelirleri yatırıma dönüştürerek finanse ediyor. Firma, 2003 yılında başlayan Ar-Ge yolculuğundan bu yana elde ettiği toplam gelirin yaklaşık yüzde 90'ını ihracattan sağladı. Savunma ve havacılık sektöründe son 5 yılın ihracat lideri olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36, Bayraktar AKINCI TİHA için 16 ülkeyle olmak üzere toplamda 39 ülkeyle tedarik sözleşmesi imzaladı. 2021'de 664 milyon dolar olan ihracatını 2022'de 1.2 milyar, 2023 ve 2024'te 1.8'er milyar dolara çıkaran firma, 2025 yılında bu rakamı 2.2 milyar dolara ulaştırdı. Cirosunun yüzde 90'ını ihracattan elde eden Baykar, Türkiye genelinde tüm sektörler arasında en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasındaki yerini üst üste üçüncü kez korurken, küresel SİHA pazarındaki liderliğini de pekiştirdi.

RAHMİ KOÇ ÜÇÜNCÜ SIRADA

Listenin üçüncü sırasında ise 830 milyon 795 bin 72 lirayla Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç bulunuyor. Dördüncü sırada 676 milyon 261 bin lirayla Mehmet Sinan Tara yer aldı. 5, 6 ve 8'inci sıradaki kişiler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Yedinci sırada 557 milyon 655 bin lirayla Erman Ilıcak, dokuzuncu sırada 448 milyon 694 bin lirayla Mehmet Cengiz, onuncu sırada 430 milyon 317 bin lirayla Ceyda Lale Tara yer aldı.

ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz. Dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı olarak; 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ihracatla gelirlerimizin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ettik. Son 5 yıldır aralıksız Türkiye'nin en fazla gelir vergisi ödeyen isimleri olarak zirvede yer alan Yönetim Kurulu Başkanımız Selçuk Bayraktar, bu yıl 2 milyar 991 milyon TL vergiyle Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 1'inci; Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar ise 2 milyar 502 milyon TL vergiyle 2'nci sırada yer aldı. Ülkemiz için geliştirmeye, üretmeye, ihraç etmeye ve değer oluşturmaya devam edeceğiz" denildi.

KURUMLAR VERGİSİ'NDE ŞAMPİYON ZİRAAT

Kurumlar vergisi rekortmenlerinde ise Ziraat Bankası zirvede yer aldı. 2025 yılına ilişkin vergilendirme döneminde en fazla kurumlar vergisi beyan eden mükellefler listesinde de 70 milyar 394 milyon 682 bin lira vergi tahakkuku ile Ziraat Bankası birinci oldu. Listenin ikinci sırasındaki kurum isminin açıklanmasını istemezken, 22 milyar 908 milyon 19 bin lirayla Vakıflar Bankası üçüncü sırada yer buldu.

EN ÇOK VERGİ MÜKELLEFİ İSTANBUL'DAN

Türkiye genelinde yıllık gelir vergisine ilişkin 5 milyon 586 bin 760 mükellef tarafından beyanname verildi. Bu beyannamelerle 2 trilyon 394 milyar 768 milyon 820 bin lira matrah beyan edildi. Bu tutar üzerinden 710 milyar 565 milyon 105 bin 352 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi. 2025 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 428 bin 651 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 127 bin 187 lira gelir vergisi tahakkuku yapıldı. En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında 78 isimle İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul'u 10 mükellefle Ankara, 3 mükellefle İzmir, 2 mükellefle Kocaeli, birer mükellefle Bursa, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ, Aksaray, Rize ve Karabük izledi. 78 mükellef isminin açıklanmasını istemedi.Türkiye genelinde 2025 yılı vergilendirme döneminde 1 milyon 215 bin 24 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Her bir mükellef, ortalama 5 milyon 737 bin 526 lira matrah beyanında bulundu ve bu matrah üzerinden tahakkuk ettirilen ortalama kurumlar vergisi 1 milyon 329 bin 20 lira olarak belirlendi. En fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında ilk sırada 80'le İstanbul yer aldı. Bu şehri 14 mükellefle Ankara, birer mükellefle İzmir, Antalya, Konya, Kocaeli, Muğla ve Kastamonu izledi.