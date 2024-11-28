Bayraktar Londra’da enerjinin devleriyle bir araya geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün enerji alanında faaliyet gösteren yatırımcılarla buluşacak. ABD'li yatırım devi JP Morgan ev sahipliğindeki toplantıda dünyaca ünlü enerji şirketlerinin temsilcileri yer alacak. Bakan Bayraktar'ın Londra gündeminde yenilenebilir enerjiden nükleer enerjiye, ikili iş birliklerinden enerji ticaretine kadar birçok başlık bulunuyor. Almanya-Türkiye Enerji Forumu için Berlin'e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bugün de bir dizi görüşme yapmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da olacak. Bakan Bayraktar, Londra ziyaretinde ilk olarak Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir görüşme yapacak. Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji iş birliklerinin geliştirilmesi masaya yatırılacak.Bayraktar, daha sonra JP Morgan'ın koordinasyonunda enerji alanında faaliyet gösteren global şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Toplantıda Türkiye'deki yatırımlar hakkında bilgi verecek olan Bayraktar, özellikle Türkiye'nin yenilenebilir enerjide 2035 yol haritasını anlatacak. 120 bin megavatlık güneş ve rüzgâr kurulu güç hedefinden bahsedecek olan Bayraktar, YEKA ihalelerinde yarışma modeline geçtiklerini, her yıl güneş ve rüzgârda toplamda 2 bin megavatlık ihale yapacaklarını kaydedecek. Bayraktar, bu ihalelere katılma noktasında yatırımcılara çağrıda bulunarak izin süreçlerini kısaltacak çalışmaları hayata geçireceklerini vurgulayacak. Bakan Bayraktar, Birleşik Krallık'ın ihracat kredi finansmanı kurumu olan UK Export Finance'ın kıdemli yöneticileriyle de bir toplantı yapacak. Kurumun kıdemli yöneticileri yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Bayraktar'a bilgi verecek. Bakan Bayraktar da Türkiye'nin enerjideki mevcut durumunu ve gelecek perspektifini muhataplarıyla paylaşacak.