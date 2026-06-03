Bayram dönüşünde Avrupa sınır kapılarında rekor: Araç ve yolcu girişlerinde tarihi zirve!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram tatili süresince alınan önlemler ve gümrük personelinin yoğun çalışmaları sayesinde Avrupa sınır kapılarında rekor seviyede giriş gerçekleşti.

30 Mayıs 2026 tarihinde, İpsala Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 926, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 1.871 ve Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan 1.489 binek araç giriş yaptı. Böylece üç gümrük kapısında da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük araç giriş sayılarına ulaşıldı.