Bayram dönüşünde Avrupa sınır kapılarında rekor: Araç ve yolcu girişlerinde tarihi zirve!

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bayram tatili süresince alınan önlemler ve gümrük personelinin yoğun çalışmaları sayesinde Avrupa sınır kapılarında rekor seviyede giriş gerçekleşti.
30 Mayıs 2026 tarihinde, İpsala Gümrük Kapısı'ndan 2 bin 926, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan 1.871 ve Pazarkule Gümrük Kapısı'ndan 1.489 binek araç giriş yaptı. Böylece üç gümrük kapısında da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek günlük araç giriş sayılarına ulaşıldı.
İpsala Gümrük Müdürlüğü'nde daha önce 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2.692 araçlık rekor aşılırken, yeni rekor 2.926 araç olarak kayıtlara geçti.
Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü'nde ise 1 Haziran 2023'te ulaşılan 1.831 araçlık günlük giriş sayısı geride bırakıldı ve 30 Mayıs 2026'da 1.871 araçla yeni bir rekor kırıldı.
Pazarkule Gümrük Müdürlüğü'nde de 3 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen 1.447 araçlık giriş rekoru, 1.489 araçla yenilendi. Aynı kapıda yolcu girişlerinde de tarihi bir seviye görüldü. Daha önce 4.690 olan günlük yolcu giriş rekoru, 30 Mayıs'ta 4.833 kişiye ulaşarak yeniden yazıldı.
Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarındaki hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, vatandaşların ve ziyaretçilerin geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu şekilde gerçekleştirebilmesi için yatırımların ve iyileştirmelerin devam edeceğini vurguladı.