Bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih belli oldu

Yaklaşık 16.5 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyesine son nokta konuldu. Emeklilerin Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi 3 bin liradan yüzde 33 artışla 4 bin liraya çıkartılıyor. Zamlı ikramiye bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

30 MİLYAR MALİYET

AK Parti, içinde emekli ikramiyeleri ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler parlamentoda düzenlediği basın toplantısında düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi verdi. Güler, emekli ikramiyesinin bütçe dengeleri de dikkate alınarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Güler, bin liralık artışın bütçeye maliyetinin ise 30 milyar liranın üstünde olduğunun altını çizdi. Güler, bir süredir konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, "Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" dedi.

KOMİSYON VE GENEL KURUL

AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz, Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy ve arkadaşlarının imzasını taşıyan yasa teklifi önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine taşınıp yasalaştırılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasından sonra da düzenleme yürürlüğe girmiş olacak. Yaklaşık 16.5 milyon emekli 30 Mart'ta başlayacak Ramazan bayramından önce zamlı bayram ikramiyelerini alabilecek. İkramiyelerin 24 ila 28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçirilmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önümüzdeki günlerde tarihleri netleştirip kamuoyu ile paylaşacak. Emekliler ikinci ikramiyelerini 6 ila 9 Haziran tarihleri arasına denk düşen Kurban Bayramı öncesinde alacak. Böylece bir emekli toplamda bu yıl 8 bin lira bayram ikramiyesi almış olacak. 2018 yılında bin lira olarak başlayan bayram ikramiyeleri 2021'de bin 100, 2023'te 2 bin, geçen yıl 3 bin liraya yükseltilmişti. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak. Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75'i ödenecek. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni yüzde 25'inden yararlanacak.

DOĞUM YARDIMI YAPILACAK

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi içeren yasa teklifiyle, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor. Buna göre, yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası verilecek. Biletsiz yolcu taşıyanlara, sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Teklife göre Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında canlı doğan çocukları için başvuru yapılması ve Türkiye'de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya 5 yaşını tamamlayana kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak. Doğum yardımı yapılacak çocuk sayısı, her bir çocuk için yapılacak yardım miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek. Doğum yardımı ödemeleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak.