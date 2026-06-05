Bayramda elektrikli araç şarjında rekor artış

Kurban Bayramı tatili süresince elektrikli araç şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 193,6 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 22-31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye genelinde elektrikli araç şarj altyapısı yoğun bir şekilde kullanıldı.

Ülke genelindeki 44 bin 139 şarj noktasında toplam:

31 milyon 818 bin 292 kilovatsaat elektrik tüketildi

1 milyon 63 bin 525 şarj işlemi gerçekleştirildi

1 milyon 39 bin 826 saatlik şarj süresine ulaşıldı

TÜKETİMDE YÜZDE 193,6 ARTIŞ

Elektrikli araç şarj hizmetine bağlı elektrik tüketimi, geçen yılın Kurban Bayramı tatiline göre yüzde 193,6 oranında artış gösterdi.

Aynı dönemde şarj işlemi sayısı da yüzde 103,38 artarak iki katına çıktı.

SON 3 YILDA HIZLI YÜKSELİŞ

Kurban Bayramı dönemlerine bakıldığında elektrikli araç şarj kullanımındaki artış dikkat çekti.

Buna göre:

2024'te 3,6 milyon kWh

2025'te 10,8 milyon kWh

2026'da 31,8 milyon kWh

elektrik tüketimi gerçekleşti.

Şarj işlemi sayısı da aynı dönemde 183 bin seviyesinden 1 milyonun üzerine çıktı.

ŞARJ ALTYAPISI HIZLA BÜYÜYOR

Türkiye'de şarj noktası sayısı da son bir yılda ciddi artış gösterdi.

2026 itibarıyla:

Toplam şarj noktası: 44 bin 139

Hızlı (DC): 19 bin 23

Yavaş (AC): 25 bin 116

Yeşil şarj noktası: 21 bin 6

YEŞİL ENERJİ VURGUSU

Yenilenebilir enerji sertifikalı (YEK-G) yeşil şarj noktalarının sayısının 21 bini aşması, elektrikli araç ekosisteminde çevreci dönüşümün hızlandığını gösterdi.

TEK PLATFORMDAN ANLIK TAKİP

EPDK tarafından geliştirilen "Şarj@TR" uygulaması ile şarj istasyonlarına ilişkin tüm verilerin anlık olarak takip edilebildiği belirtildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör