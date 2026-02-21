Baz istasyonlarının % 60’ı fibere bağlandı

TÜRK Telekom, 5G dönemine güçlü fiber altyapısı ve yüksek mobil fiberleşme oranıyla giriyor. Türkiye'nin dijital omurgasını oluşturan fiber ağ uzunluğunu ocak ayı sonu itibarıyla 539 bin km'ye yükselten şirket, baz istasyonlarının yüzde 60'ını fiberle bağlayarak dünyada 2030 için hedeflenen oranın şimdiden üzerine çıktı. 5G'nin başarısının güçlü bir altyapıya bağlı olduğuna dikkat çeken Türk Telekom CNO'su Zafer Orhan, "5G yalnızca hız artışı değil sürdürülebilir ve yüksek kapasiteli bir altyapı dönüşümüdür. Fiber ise bu dönüşümün temel taşı olarak kritik bir önem taşımaktadır. 81 ili uçtan uca saran fiber ağımız ve fiberle bağlı baz istasyonlarımız 5G döneminde, her noktada ve herkes için en kapsayıcı deneyimi sunacağımızın teminatıdır. Türkiye'nin dijital omurgasını oluşturan 539 bin km'lik fiber ağımız ve 5G'deki öncü çalışmalarımızla bağlantının gücünü değer odaklı bir geleceğe dönüştürüyoruz" dedi. Uzun yıllara dayanan altyapı yatırımları, sahada kanıtlanmış 5G uygulamaları ve teknoloji üretme vizyonu sayesinde Türk Telekom, 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek olan 5G'ye güçlü bir geçiş süreci başlatıyor. Öte yandan şirket, yerli ve milli teknoloji üretme vizyonu doğrultusunda iştirak şirketleri Argela ve Netsia ile geliştirdiği çözümlerle de 5G ekosisteminde dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

GÜCÜMÜZÜN TEMİNATI FİBER AĞIMIZ

Zafer Orhan, "Güçlü fiber bağlantımız, 5G'nin vaat ettiği nesnelerin interneti (IoT), otonom sistemler ve akıllı şehir çözümleri gibi yenilikçi teknolojilerin temel taşını oluşturuyor. Güçlü fiber ağımız ve 5G alanındaki öncü Ar-Ge çalışmalarımızla, teknolojiyi sadece sunan değil, geliştiren bir güç haline geldik. İştirak şirketlerimiz Argela ve Netsia'nın 70'in üzerinde uluslararası patenti var. Altyapı yatırımlarımızla bağlantının gücünü ülkemiz için değer üreten bir geleceğe dönüştürüyoruz. Amacımız, dijital çağın olanaklarını ülkemizin her köşesinde ve herkes için erişilebilir hale getirmek" dedi.