Baz metallerde satış baskısı derinleşti: Alüminyum 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören baz metallerde satış baskısı etkisini artırdı. ABD'de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler, güçlü dolar ve jeopolitik belirsizlikler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Buna ek olarak yatırım fonlarının pozisyonlarını azaltması da düşüşü hızlandırdı.
ALÜMİNYUM DÖRT AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ
Baz metaller arasında en dikkat çekici gerileme alüminyumda yaşandı. Alüminyumun ton fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 3 bin 48,50 dolara gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.
Bakır da satış dalgasından etkilendi. Ton başına fiyatı yüzde 2 azalarak 13 bin 110 dolara inerken, çinko yüzde 2 değer kaybederek 3 bin 482 dolara düştü.
Kurşunun ton fiyatı yüzde 0,27 gerileyerek 1.870 dolara, kalayın ton fiyatı ise yüzde 2 düşüşle 50 bin 505 dolara indi.
FAİZ BEKLENTİLERİ VE DOLAR ETKİLİ OLDU
Piyasalarda satış baskısının temel nedenleri arasında ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin beklentiler ile jeopolitik riskler öne çıktı. Bu gelişmeler yatırım fonlarının emtia pozisyonlarını azaltmasına neden olurken, yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve güçlenen dolar da dolar bazında işlem gören sanayi metallerini olumsuz etkiledi.
Öte yandan, Çin imalat sektörünün üst üste yedinci ay büyümesini sürdürmesi baz metal fiyatlarına sınırlı da olsa destek sağlayan unsur olarak değerlendirildi.