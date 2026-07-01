Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Baz metallerde satış baskısı derinleşti: Alüminyum 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:46

Baz metallerde satış baskısı derinleşti: Alüminyum 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Londra Metal Borsası'nda baz metaller, güçlü dolar, yüksek ABD tahvil faizleri ve jeopolitik risklerin etkisiyle değer kaybetti. Alüminyum son dört ayın en düşük seviyesine inerken, nikel sınırlı yükselişiyle negatif ayrıştı.

Baz metallerde satış baskısı derinleşti: Alüminyum 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
  • ABONE OL

Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören baz metallerde satış baskısı etkisini artırdı. ABD'de faiz oranlarının uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler, güçlü dolar ve jeopolitik belirsizlikler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Buna ek olarak yatırım fonlarının pozisyonlarını azaltması da düşüşü hızlandırdı.

ALÜMİNYUM DÖRT AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE İNDİ

Baz metaller arasında en dikkat çekici gerileme alüminyumda yaşandı. Alüminyumun ton fiyatı yüzde 1,2 düşüşle 3 bin 48,50 dolara gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü.

Bakır da satış dalgasından etkilendi. Ton başına fiyatı yüzde 2 azalarak 13 bin 110 dolara inerken, çinko yüzde 2 değer kaybederek 3 bin 482 dolara düştü.

Kurşunun ton fiyatı yüzde 0,27 gerileyerek 1.870 dolara, kalayın ton fiyatı ise yüzde 2 düşüşle 50 bin 505 dolara indi.

NİKEL NEGATİF SEYİRDEN AYRIŞTI

Genel satış eğilimine rağmen nikel fiyatları yükseliş gösterdi. Nikelin ton fiyatı yüzde 0,3 artışla 16 bin 340,50 dolara çıkarak baz metaller arasında pozitif performans sergileyen tek ürün oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

FAİZ BEKLENTİLERİ VE DOLAR ETKİLİ OLDU

Piyasalarda satış baskısının temel nedenleri arasında ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin beklentiler ile jeopolitik riskler öne çıktı. Bu gelişmeler yatırım fonlarının emtia pozisyonlarını azaltmasına neden olurken, yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve güçlenen dolar da dolar bazında işlem gören sanayi metallerini olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Çin imalat sektörünün üst üste yedinci ay büyümesini sürdürmesi baz metal fiyatlarına sınırlı da olsa destek sağlayan unsur olarak değerlendirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#LONDRA METAL BORSASI #BAKIR #ALÜMİNYUM #ALÜMİNYUM FİYATLARI #EMTİA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Baz metallerde satış baskısı derinleşti: Alüminyum 4 ayın en düşük seviyesine geriledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA