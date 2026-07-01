Baz metallerde satış baskısı derinleşti: Alüminyum 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

FAİZ BEKLENTİLERİ VE DOLAR ETKİLİ OLDU

Piyasalarda satış baskısının temel nedenleri arasında ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına ilişkin beklentiler ile jeopolitik riskler öne çıktı. Bu gelişmeler yatırım fonlarının emtia pozisyonlarını azaltmasına neden olurken, yükselen ABD Hazine tahvili getirileri ve güçlenen dolar da dolar bazında işlem gören sanayi metallerini olumsuz etkiledi.

Öte yandan, Çin imalat sektörünün üst üste yedinci ay büyümesini sürdürmesi baz metal fiyatlarına sınırlı da olsa destek sağlayan unsur olarak değerlendirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör