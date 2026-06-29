BDDK açıkladı: Bankacılık sektörünün net kârı Mayıs’ta 58,2 milyar TL’ye geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mayıs 2026 dönemine ilişkin bankacılık sektörü verilerini açıkladı. Buna göre sektörün net dönem kârı Mayıs ayında 58,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Nisan ayında 75,2 milyar TL seviyesinde bulunan net kâr, bir ayda gerileme gösterdi.

Ocak-Mayıs döneminde ise bankacılık sektörünün toplam net kârı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,1 artarak 421,8 milyar TL'ye yükseldi.

Sektörde takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı yüzde 2,69 olarak kaydedildi. Söz konusu oran, Mayıs 2025'te yüzde 2,09 seviyesinde bulunuyordu.

Öte yandan çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 14 seviyesinden yüzde 12'ye geriledi. Sermaye yeterlilik rasyosu da Mayıs 2025'teki yüzde 18 seviyesinden yüzde 16'ya düştü.

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe kredilerin toplam büyüklüğü 26 trilyon TL'ye ulaşırken, geçen yılın aynı döneminde bu tutar 18,9 trilyon TL olarak kaydedilmişti. Sektörün aktif büyüklüğü ise 38,1 trilyon TL'den 51,8 trilyon TL'ye yükseldi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör