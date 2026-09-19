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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:21

BDDK İran merkezli bankanın faaliyet iznini sona erdirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA
BDDK İran merkezli bankanın faaliyet iznini sona erdirdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank Mellat İstanbul Merkez Şubesinin faaliyet iznini kaldırdı. BDDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK'nin kararında, faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kararın 18 Eylül 2026 tarihli Kurul toplantısında alındığı belirtildi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Kurulun 18 Eylül 2026 tarihli toplantısında, Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin faaliyet izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 71'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde kaldırılmasına karar verilmiştir."

Kararla birlikte Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesinin Türkiye'deki faaliyet izni kaldırılmış oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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BDDK İran merkezli bankanın faaliyet iznini sona erdirdi
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