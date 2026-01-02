Türkiye'nin en iyi haber sitesi
BDDK kararı: Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Giriş Tarihi: 2.01.2026 15:42 Son Güncelleme: 2.01.2026 16:20

BDDK kararı: Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

BDDK kararı: Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

AVRUPA'DA LİMİT GENELLİKLE 50 AVRO

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

BDDK kararı: Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti artıyor
