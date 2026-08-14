BDDK varlık yönetim şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Kurulun kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
KURUL KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
BDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, 6 Ağustos'ta gerçekleştirilen toplantıda BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesi kararlaştırıldı.
Faaliyet izni iptalinin, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17'nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerçekleştirildiği belirtildi.