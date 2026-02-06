BDDK ve SGK’ya yeni atama kararı Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile birlikte BDDK ve SGK başta olmak üzere bakanlıklarda yeni atamalar gerçekleşti.

SGK VE BDDK'DA YENİ ATAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na Yunus Elitaş atandı. SGK'da açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Celalettin Sıvacı atandı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ise görevden alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda (BDDK) İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Üyeliklerine ise Olcay Turan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya atandı.

ÇALIŞMA BAKANLIĞINDA YENİ İSİMLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk ve Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılıklarına Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Selim Dağlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Salih Turgay Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na Rıfat Koray Köprülüoğlu atandı.