BDDK’dan bankalar ve finansman şirketleri için enflasyon muhasebesi kararı

Bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketleri tarafından enflasyon muhasebesi uygulaması sona erdi. Konuyla ilgili olarak Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından açıklama yapıldı.