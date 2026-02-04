BDDK’dan bankalara 3 ay süre! Kredi kartı limiti düzenlemesi için talimat verildi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.02.2026 12:34 Son Güncelleme: 4.02.2026 12:35

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limit düzenlenmesine ilişkin yeni açıklama yaptı. Bankalara talimat yazısı gönderen ve 3 ay süre tanıyan BDDK, eğitim ve sağlık harcamaları kredi kartı limit düzenlenmesinden etkilenmeyeceğini bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasında eğitim ve sağlık harcamalarının istisna kapsamında değerlendirileceğini bankalara bildirirken, bankalara sistemsel altyapı ve operasyonel süreçler için 3 ay süre tanındı.

BANKALARA TALİMAT YAZISI GÖNDERİLDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BDDK, bankalara eğitim ve sağlık harcamalarının kredi kartı limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin uygulanmasından istisna tutulacağı talimat yazısı gönderdi.

BDDK tarafından bankalara iletilen yazıda, müşteri mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla dijital kanallar üzerinden gelir belgelerinin temini ve teyidi süreçlerinin oluşturulması, eğitim ve sağlık harcamalarının olumsuz şekilde etkilenmemesini sağlayacak gerekli sistemsel geliştirmenin yapılmasının gerektiği belirtildi.

3 AY SÜRE VERİLDİ

Yazıda, söz konusu kararın sağlıklı ve kesintisiz şekilde uygulanabilmesi için bankaların gerekli sistemsel altyapılarını en geç 3 ay içerisinde tesis etmeleri ve tüm operasyonel süreçlerini eksiksiz biçimde tamamlamaları istendi. Ayrıca, uyum sürecinde atılması öngörülen adımları içeren yol haritasının, kuruluş birlikleri aracılığıyla BDDK'ye iletilmesi talep edildi.

Düzenleme ile kredi kartı limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi ve finansal tüketicinin korunmasının sağlanması amaçlanıyor.

