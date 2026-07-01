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Giriş Tarihi: 1.07.2026 14:28

BDDK'dan tasarruf finansmanında kritik değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderdiği talimatla azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkarıldı.

AA
BDDK’dan tasarruf finansmanında kritik değişiklik
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ihtiyatlı makroekonomik yaklaşımların tasarruf finansman sektörü açısından uygulanabilirliğinin sağlanmasını teminen sektörün faaliyetlerine ilişkin değişiklikler yaptı.

Kurumun Finansal Kurumlar Birliği Başkanlığına gönderdiği talimata göre, bugünden geçerli olmak üzere, azami erken teslim oranı yüzde 40'tan yüzde 45'e, en erken teslim süresi 150 günden 180 güne çıkartıldı.

Öte yandan tasarruf finansman şirketlerince düzenlenen müşteri bazlı tasarruf finansman sözleşmelerine ilişkin ödeme planlarının, peşinat ödemesi hariç olmak üzere, ödeme planında yer alan en düşük taksit tutarının, en yüksek taksit tutarının üçte birinden az olmayacak şekilde düzenlenmesine de karar verildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU #BDDK #BANKACILIK

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BDDK'dan tasarruf finansmanında kritik değişiklik
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