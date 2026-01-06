Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri BDDK'den dolandırıcılık uyarısı
Giriş Tarihi: 6.01.2026 17:42

BDDK'den dolandırıcılık uyarısı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kurum yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

AA Ekonomi
BDDK’den dolandırıcılık uyarısı
  • ABONE OL

BDDK'den yapılan açıklamada, son günlerde Kurumun yöneticilerinin veya personelinin adı kullanılarak yapılan telefon aramalarıyla muhtelif taleplerde bulunulduğu yönünde bilgi edinildiği bildirildi.

ARAMALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Konuya ilişkin olarak Kurum tarafından gerekli yasal yollara başvurulduğu belirtilen açıklamada, "Bu çerçevede, kuruluşların ve vatandaşların söz konusu dolandırıcılık girişimlerine karşı ihtiyatlı davranmaları ve herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından teyit edilmemiş aramalara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
BDDK'den dolandırıcılık uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz