Bedavadan biraz daha pahalı! Fiyatlar dibe vurdu, 3 tanesi 200 liraya satılıyor

Karadeniz'de 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle başlayan yeni sezon, palamut bolluğuyla dikkat çekti. Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta balıkçıların ağlarını dolduran palamutlar tezgâhlara uygun fiyatlarla yansıdı.
SAMSUN'DA PALAMUT 50 LİRAYA GERİLEDİ
Samsun'un Çarşamba ilçesinde deniz suyu sıcaklıklarının uygun seviyelere gelmesiyle Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları palamutla doldu. Bölgede geçen hafta 80 liradan satılan orta boy palamutun fiyatı bu hafta 50 liraya kadar geriledi. Kiloluk palamutlar ise 90 liradan tezgâhlarda yerini aldı.
Balıkçı Onurcan Köse, palamut bolluğunun devam ettiğini belirterek, "Palamut bolluğu devam ediyor. Tanesini 50 TL'den satıyoruz. 250 kasa palamut getirdik. Palamudun yanı sıra mezgit, hamsi, istavrit ve barbunun kilosu da 100 TL'den satılıyor. Vatandaş en çok palamuda rağbet ediyor. 10-20 adet alanlar oluyor. Hafta içi 150 kasa, hafta sonu ise günde 200-250 kasa palamut satıyoruz" dedi.
600-700 GRAMLIK PALAMUTLAR TEZGAHTA
Trabzon'da da av sezonunun ilk döneminde palamut bolluğu dikkat çekti. Balıkçılar, palamutların yaklaşık 500-700 gram ağırlığında olduğunu, ilerleyen dönemde balıkların büyüyerek 1 kilogramın üzerine çıkabileceğini belirtti.
Balıkçı Süleyman Çakır, "Bu sene son yılların en bereketli sezonlarından birini yaşıyoruz. Özellikle palamut bolluğu var. Hamsi ise şu anda Marmara'dan geliyor. Palamut ise bu bölgenin yerli balığı. Geçen yıl palamut yoktu; palamut bir yıl olup bir yıl olmayan bir balık. Bu sene ise oldukça bol. Bu nedenle bu yıl hamsinin az olabileceğini düşünüyoruz. Palamutun fiyatı 75-100 TL arasında değişiyor ve fiyatlarımız makul seviyede. Talep de oldukça iyi, balık satılıyor. Bu bolluğun yaklaşık iki ay daha devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Balıkçı Çetin Kavzoğlu ise palamut fiyatlarının kalite ve gramaja göre 50, 75, 100 ve 125 lira arasında değiştiğini belirtti. Emin Avcı da daha küçük palamutların 3 tanesinin yaklaşık 200 liraya satıldığını aktardı.
ZONGULDAK'TA 3 PALAMUT 200 LİRA
Zonguldak'ta ise palamut bolluğu fiyatlara daha belirgin şekilde yansıdı. Geçtiğimiz günlerde tanesi 100 liradan satılan palamutun 3 tanesi, artan av miktarıyla birlikte 200 liraya kadar geriledi.
Balıkçı esnafı Batuhan Ertürk, Zonguldak ve Kozlu açıklarında ciddi bir bolluk yaşandığını belirterek, "Allah nasip etti biraz bol çıktı. Kaç gündür tanesini 100 liraya sattığımız palamutların bugün 3 tanesini 200 liraya satıyoruz. Bu balıkları piyasada satılan 50 liralık, 100 liralık ufak balıklarla karıştırmasınlar. Bunlar iri balıklar; tanesi yarım kilo, 600 gram geliyor" dedi.
Ertürk, şu anda palamutların ağırlıklı olarak küçük kayıklar tarafından avlandığını belirterek büyük teknelerin de devreye girmesi halinde fiyatların daha da düşebileceğini ifade etti.
DİĞER BALIKLAR GÖLGESİNDE KALDI
Karadeniz'deki bolluk yalnızca palamutla sınırlı kalmadı. Hamsinin de erken dönemde tezgâhlarda yerini aldığı belirtilirken, istavrit, mezgit, barbun, çipura ve levrek gibi balıklar da satışa sunuluyor.
Samsun'da mezgit, hamsi, istavrit ve barbunun kilosu 100 liradan satılırken, kafes balıklarında alabalığın kilosu 150, somonun 200, çipura ve levreğin ise 450 liradan satışa sunulduğu bildirildi.
Balıkçılar, palamutun mevsiminde olması ve uygun fiyatı nedeniyle vatandaşların en fazla bu balığa yöneldiğini belirtiyor. Bazı vatandaşlar ise balık fiyatlarının diğer et ürünlerine kıyasla oldukça uygun olduğunu belirterek fiyatları "bedavadan biraz daha pahalı" şeklinde değerlendirdi.
Balıkçılar, palamut bolluğunun devam etmesini beklerken, denizlerin soğumasıyla balıkların daha fazla yağlanacağı ve gramajlarının artacağı öngörülüyor.