Bedavadan biraz daha pahalı! Fiyatlar dibe vurdu, 3 tanesi 200 liraya satılıyor

600-700 GRAMLIK PALAMUTLAR TEZGAHTA

Trabzon'da da av sezonunun ilk döneminde palamut bolluğu dikkat çekti. Balıkçılar, palamutların yaklaşık 500-700 gram ağırlığında olduğunu, ilerleyen dönemde balıkların büyüyerek 1 kilogramın üzerine çıkabileceğini belirtti.

Balıkçı Süleyman Çakır, "Bu sene son yılların en bereketli sezonlarından birini yaşıyoruz. Özellikle palamut bolluğu var. Hamsi ise şu anda Marmara'dan geliyor. Palamut ise bu bölgenin yerli balığı. Geçen yıl palamut yoktu; palamut bir yıl olup bir yıl olmayan bir balık. Bu sene ise oldukça bol. Bu nedenle bu yıl hamsinin az olabileceğini düşünüyoruz. Palamutun fiyatı 75-100 TL arasında değişiyor ve fiyatlarımız makul seviyede. Talep de oldukça iyi, balık satılıyor. Bu bolluğun yaklaşık iki ay daha devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Balıkçı Çetin Kavzoğlu ise palamut fiyatlarının kalite ve gramaja göre 50, 75, 100 ve 125 lira arasında değiştiğini belirtti. Emin Avcı da daha küçük palamutların 3 tanesinin yaklaşık 200 liraya satıldığını aktardı.