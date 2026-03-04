Bedelli askerlik ve kripto düzenlemeleri devlete ek kaynak sağlayacak

TBMM'ye sunulan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", ekonomiye doğrudan etkisi olan düzenlemeler içeriyor. Teklif yasalaşırsa düzenlemeye göre bedelli askerlik ücreti, memur aylık katsayısı ve gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak.

Bedelli gelirlerinin bir kısmı genel bütçeye kaydedilirken, yüzde 25 artırılması planlanan tutarın büyük bölümü Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılacak. 2025'te bedelli askerlikten elde edilen yaklaşık 60 milyar TL gelir göz önüne alındığında, yeni düzenlemeyle Savunma Sanayii'ne 19,2 milyar TL ek kaynak sağlanması öngörülüyor.

KRİPTO İŞLEMLERİNDEN YENİ VERGİ GELİRİ

Kanun teklifindeki bir diğer önemli maddeye göre ise kripto varlık alım-satım ve transferlerinden alınacak yeni vergiyle devletin yıllık yaklaşık 4,2 milyar TL gelir elde etmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yapılan işlemler, on binde 3 oranında vergiye tabi olacak ve böylece sektör daha kapsamlı şekilde vergi sistemine dahil edilmiş olacak.