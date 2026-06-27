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Giriş Tarihi: 27.06.2026 09:38 Son Güncelleme: 27.06.2026 09:45

Beklenen ödeme banka hesaplarına yattı! Bakan Yumaklı ürticileri sevindirecek haberi verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerinin beklediği desteği hesaplara aktardıklarını belirterek, "2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun." ifadesini kullandı.

AA Ekonomi
Beklenen ödeme banka hesaplarına yattı! Bakan Yumaklı ürticileri sevindirecek haberi verdi
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine yönelik 2 milyar 677 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarıldığını açıkladı. Yumaklı, yapılan desteğin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA AKTARILDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çay üreticilerinin beklediği tarımsal destek ödemelerinin tamamlandığını duyurdu.

Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çay üreticilerimizin beklediği desteği hesaplara aktardık. Toplam 2 milyar 677 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun."

ÇAY ÜRETİCİLERİNE FİNANSMAN DESTEĞİ

Bakanlık tarafından aktarılan 2 milyar 677 milyon liralık destek ödemesinin, çay üreticilerinin üretim faaliyetlerine katkı sağlaması ve sektörün sürdürülebilirliğini desteklemesi hedefleniyor.

Tarımsal destek ödemeleri, üreticilerin girdi maliyetlerinin karşılanmasına katkı sunarken, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasında da önemli rol oynuyor.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#İBRAHİM YUMAKLI #TARIMSAL DESTEK

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Beklenen ödeme banka hesaplarına yattı! Bakan Yumaklı ürticileri sevindirecek haberi verdi
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