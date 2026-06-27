Beklenen ödeme banka hesaplarına yattı! Bakan Yumaklı ürticileri sevindirecek haberi verdi

Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çay üreticilerimizin beklediği desteği hesaplara aktardık. Toplam 2 milyar 677 milyon lira tutarındaki tarımsal destek ödemesi çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun."

ÇAY ÜRETİCİLERİNE FİNANSMAN DESTEĞİ

Bakanlık tarafından aktarılan 2 milyar 677 milyon liralık destek ödemesinin, çay üreticilerinin üretim faaliyetlerine katkı sağlaması ve sektörün sürdürülebilirliğini desteklemesi hedefleniyor.

Tarımsal destek ödemeleri, üreticilerin girdi maliyetlerinin karşılanmasına katkı sunarken, tarımsal üretimin devamlılığının sağlanmasında da önemli rol oynuyor.

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