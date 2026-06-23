Beklenmedik risklere karşı kapsamlı koruma: KaskoBLACK

Yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla "farklı bir sigorta" deneyimi sunan Ray Sigorta, kasko ürün portföyüne çığır açan bir ürün daha ekliyor. Kasko poliçelerinin muafiyet, limit ve istisna gibi karmaşık yapısının tüketicide yarattığı belirsizliğe son vermek amacıyla geliştirilen KaskoBLACK, "poliçe yaptır, gerisini düşünme" yaklaşımını somut bir ürün haline getiriyor. Sektördeki en kapsamlı kasko çözümlerinden biri olarak konumlanan KaskoBLACK hem korumayı hem de hizmet deneyimini üst seviyeye taşıyor. KaskoBLACK, marka fark etmeksizin sıfır kilometre araç sahiplerine ilk 3 yıl boyunca "Yeni Değer Klozu" güvencesi sunuyor. Olası bir tam hasar durumunda, aracın kaza tarihindeki güncel sıfır kilometre bedeli karşılanarak araç sahipleri önemli bir maddi kayba karşı korunuyor. KaskoBLACK, hasar süreçlerinde araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri olan "ikame araç süresi yeterli olacak mı?" sorusunu ortadan kaldırıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, KaskoBLACK'in arkasındaki vizyonu şöyle özetledi: "Ürünü tasarlarken 'Müşterilerimizin nasıl daha fazla yanında olabiliriz' sorusuyla yola çıktık. Kasko ürünlerinin muafiyet, limit ve istisna gibi karmaşık dünyasını tüketiciler için basitleştiren bir ürün ortaya koymak istedik. Kapsamı güçlendirirken, hizmet yaklaşımımızı da premium bir standarda taşıdık. 0–3 yaş araçlarda yeni değer klozu ve sınırsız üst segment ikame araç hizmetini de bu yapının merkezine yerleştirerek, müşterilerimize 'poliçeni yaptır, gerisini bize bırak' diyoruz. Kaskoda özellikle üst segmentte küçük bir aksaklığın bile zaman ve memnuniyet maliyeti yüksek olabiliyor. Bu bakışla KaskoBLACK'i hizmet akışıyla da fark yaratan bir ürün olarak konumlandırdık. Müşterilerimizin hayatına hız ve konfor katan bir koruma standardı sunuyor, fiyatla değil, müşterilerimize sunduğumuz deneyimle ayrışıyoruz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!