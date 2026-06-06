Belediyeler için 191,5 milyon avroluk dev kaynak! Bakan Şimşek Dünya Bankası yeni anlaşmayı duyurdu

Türkiye, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi için 1,67 milyar avroluk finansmanın ardından Dünya Bankası'ndan "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" kapsamında 191,5 milyon avro tutarında daha finansman temin etti.

PROJE DÜNYA BANKASI TARAFINDAN ONAYLANDI

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi", Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

BELEDİYELERE ALTYAPI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DESTEĞİ

Proje kapsamında Dünya Bankası tarafından İller Bankası'na, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 191,5 milyon avro finansman sağlanacak.

Söz konusu kaynakla belediyelerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım projeleri ile içme suyu ve atık su arıtma altyapısına yönelik yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Ayrıca belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi de projenin önemli hedefleri arasında yer alıyor.

DIŞ FİNANSMAN 4,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde 2026 yılında sağlanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Şimşek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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