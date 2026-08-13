Belediyelere 2,5 milyar avro! Bakan Kurum dev finansman paketi çalışmasını duyurdu

Kurum, COP31 hazırlık etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dirençli Şehirler Programı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki belediyelerin sudan ulaşıma, atıktan enerjiye, afet yönetiminden sosyal hizmetlere kadar geniş bir alanda önemli bir uygulama kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Merkezi yönetim ile güçlü yerel yönetimlerin aynı hedefte buluşması halinde önemli sonuçlar alınabileceğini ifade eden Kurum, iklim değişikliğiyle mücadele ve dirençli şehirlerin oluşturulması için finansman imkanlarının geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

BELEDİYELERE 2,5 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN

Kurum, Asya Kalkınma Bankası ve diğer çözüm ortaklarıyla yaklaşık 2,5 milyar avroluk finansman paketleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Kurum, "İnşallah çok yakın zamanda sonuç alacak, belediyelerimizin iklim değişikliğiyle mücadele, su kayıp kaçaklarının azaltılması, atıksuların arıtılması ve yeniden kullanılması, yenilenebilir enerji yatırımları, ulaşım ve atık bertarafı çalışmaları için gereken her türlü desteği vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Kurum, belediyelerden kayıp-kaçakları ölçmelerini, atık ve enerji kullanımını takip etmelerini, afet risklerini mahalle bazında tanımalarını ve bütün bu çalışmalarını finansmana hazır projelere dönüştürmelerini beklediklerini söyledi.