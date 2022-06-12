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Haberler Ekonomi Haberleri Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.6.2022 10:03 Son Güncelleme: 12.6.2022 10:03

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol piyasasındaki hareketlilikle beraber pompa fiyatına da yansıyan zamlar ve indirimlerin ardından benzin ve motorin fiyatı son durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde de değişkenlik gösteren rakamlar özellikle araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Bu noktada ise "12 Haziran 2022 Pazar LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt arıyor. İşte güncel motorin benzin fiyatı son durum ve detaylar...

Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt zamları gündeme gelirken gözler il il motorin ve benzin fiyatı gelişmelerine çevrildi. Araç sahipleri ve piyasa takipçileri güncel rakamları bu noktada yakından takip ediyor. Hal böyleyken ise "12 Haziran 2022 Pazar LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de gündeme taşındı. İşten güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin fiyatı...

12 HAZİRAN 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik ise diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde akaryakıt fiyatlarında artışa neden oluyor. Hal böyleyken ise yeni fiyatlar da vatandaşların merak konusu haline geliyor. İşte motorin ve benzin fiyatı...

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Antalya Akyakıt Fiyatları

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL

Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İzmir Benzin Ve Motorin Fiyatı

İzmir'de benzin litre fiyatı 28,55 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 28,00 TL

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Ankara Benzin Ve Motorin Fiyatı

Ankara'da benzin litre fiyatı 28,56 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28,00 TL

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

İstanbul Benzin Ve Motorin Fİyatı

İstanbul'da benzin litre fiyatı 28,45 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,91 TL

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

12 Haziran Güncel LPG Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.

Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.

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Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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