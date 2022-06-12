Benzin ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri: 12 Haziran 2022 Akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt zamları gündeme gelirken gözler il il motorin ve benzin fiyatı gelişmelerine çevrildi. Araç sahipleri ve piyasa takipçileri güncel rakamları bu noktada yakından takip ediyor. Hal böyleyken ise "12 Haziran 2022 Pazar LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları bugün de gündeme taşındı. İşten güncel akaryakıt fiyatları ile benzin ve motorin fiyatı...
12 HAZİRAN 2022 GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor. Petrol piyasasındaki hareketlilik ise diğer ülkelerde de olduğu gibi ülkemizde akaryakıt fiyatlarında artışa neden oluyor. Hal böyleyken ise yeni fiyatlar da vatandaşların merak konusu haline geliyor. İşte motorin ve benzin fiyatı...
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,64 TL
Antalya'da bir litre benzin fiyatı 28,11 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.
Fiyatlardaki dalgalanmanın sebepleri arasında Çin'deki koronavirüs kısıtlamaları önem arz ediyor. Çin'in ekonomisinin olumsuz şekilde ilerlemesi, Brent petroldeki dalgalanmanın devam etmesine neden olacak.
ABD en yüksek enflasyon rakamlarını açıkladı. Bunun yanında, ABD Merkez Bankası FED de dolar basımını azalttı. Bu da doların dünya genelinde artmasına neden oluyor. Dolarla satılan Brent petrol, dolar arzındaki azalış sebebiyle gittikçe yükseliyor.